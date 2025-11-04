Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о своем нынешнем состоянии.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Напомним, что недавно польский футболист смог восстановиться от травмы.

«У меня всё хорошо после той травмы, в физическом плане я в замечательной форме. Я уже отыграл несколько минут, помочь команде победить — самое важное для меня.

Если же рассуждать о моём будущем, то я на эту тему не беспокоюсь, об этом следует подумать в другой момент, сейчас есть вещи и поважнее — команда и моя сборная. Я сфокусирован на том, чтобы приложить все усилия для победы в матчах и завоевания трофеев», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.