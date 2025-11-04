Знаменитый в прошлом полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис недоумевает по поводу того, что «Спартак» довольствуется четвертым-пятым местом и по-прежнему считает его великим клубом.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Сейчас "Краснодар" — молодцы, победили "Спартак". Хотя я думал, что будет ничья. "Спартак" в этом сезоне будет бороться за четвёртое-пятое, может быть, за третье место. Это было понятно ещё в начале чемпионата. Не знаю, что им нужно, чтобы бороться за первое. Это лучше узнать у руководства, чего они хотят.

Уверен, что такой великий клуб, как "Спартак", не должен довольствоваться четвёртым-пятым местом. Не понимаю, когда радуются даже третьему. Это отговорка — сейчас ничего не даёт. "Спартак" пока не готов бороться за чемпионство», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

После 14 туров «Спартак» идет только шестым с 22 очками и отстает от лидера «Краснодара» на 10 очков.