Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал предстоящий матч против «Ливерпуля» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Всегда приятно возвращаться туда, где тебя так любили. Я провел там пять лет и многому научился. Когда любишь футбол, ты счастлив играть за такой клуб. Атмосфера "Энфилда"? Есть моменты в игре, когда кажется, что она угнетает, но у нас очень опытные игроки, которые умеют правильно реагировать в напряженной обстановке», — приводит слова Алонсо Marca.
В период с 2004 по 2009 год Хаби Алонсо провел за «Ливерпуль» 210 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 19 результативных передач.
Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 4 ноября, начало встречи в 23:00 по московскому времени.