Главный тренер «Реала»﻿ Хаби Алонсо прокомментировал предстоящий матч против «Ливерпуля»﻿ в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Всегда приятно возвращаться туда, где тебя так любили. Я провел там пять лет и многому научился. Когда любишь футбол, ты счастлив играть за такой клуб. Атмосфера "Энфилда"﻿? Есть моменты в игре, когда кажется, что она угнетает, но у нас очень опытные игроки, которые умеют правильно реагировать в напряженной обстановке», — приводит слова Алонсо Marca﻿.

В период с 2004 по 2009 год Хаби Алонсо провел за «Ливерпуль»﻿ 210 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 19 результативных передач.

Матч между «Ливерпулем»﻿ и «Реалом»﻿ состоится 4 ноября, начало встречи в 23:00 по московскому времени.