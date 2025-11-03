Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Думаю, сейчас ничего не будет. До зимнего перерыва осталось несколько туров и матчи на Кубок. Наверное, нет смысла менять (Станковича) до Нового года. А потом, возможно, будут перемены.

Все привыкли, что идут какие‑то вбросы про переговоры с другими специалистами. Самый лучший ответ — это результат. Если ответа нет, то придется прощаться», — сказал Семшов «Матч ТВ».

После 14-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 22 очками в активе. В следующем поединке чемпионата России команда встретится с «Ахматом» 9-го ноября.