Новым главным тренером «Дженоа» может стать легендарный в прошлом полузащитник Даниэле Де Росси, информирует Sky Sport Italia.
Недавно генуэзцы отправили в отставку француза Патрика Виейра и сейчас активно подыскивают ему замену. По данным источника 41-летний Де Росси является главным фаворитом на пост наставника «Дженоа».
Всю свою карьеру Де Росси провел в составе «Ромы», а после окончания карьеры сменил Жозе Моуринью во главе джалоросси в январе 2024 года. Всего под его руководством команды сыграла 14 побед, потерпела 7 поражений и сыграла 9 ничьих.
После 9 туров в Серии А «Дженоа» идет последним с 3 очками.