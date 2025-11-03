Новым главным тренером «Дженоа» может стать легендарный в прошлом полузащитник Даниэле Де Росси, информирует Sky Sport Italia.

Даниэле Де Росси (слева) и Альберто Джилардино (экс-тренер «Дженоа») globallookpress.com

Недавно генуэзцы отправили в отставку француза Патрика Виейра и сейчас активно подыскивают ему замену. По данным источника 41-летний Де Росси является главным фаворитом на пост наставника «Дженоа».

Всю свою карьеру Де Росси провел в составе «Ромы», а после окончания карьеры сменил Жозе Моуринью во главе джалоросси в январе 2024 года. Всего под его руководством команды сыграла 14 побед, потерпела 7 поражений и сыграла 9 ничьих.

После 9 туров в Серии А «Дженоа» идет последним с 3 очками.