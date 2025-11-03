Нападающий «Краснодара»﻿ Джон Кордоба поднялся на второе место по числу результативных действий в истории клуба.

Джон Кордоба globallookpress.com

32-летний колумбиец забил победный гол и отдал голевую передачу в матче против «Спартака»﻿ (2:1) в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Теперь на его счету 90 результативных действий (65 голов + 25 голевых передач) в 134 матчах за клуб.

Это позволило Кордобе обойти бывшего нападающего команды Федора Смолова, который набрал 89 результативных действий (68 голов + 21 передача) за свой период в «Краснодаре».​