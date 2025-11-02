В матче 17-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу ульяновская «Волга» уступила на своем поле московской «Родине» со счетом 1:2.
На 33-й минуте счет открыл перуанец Йорди Рейна. На исходе первого тайма преимущество гостей удвоил Артем Максименко.
«Волга» смогла ответить лишь голом на 73-й минуте в исполнении Дмитрия Каменщикова.
Результат матча
Волга УлУльяновск1:2РодинаМосква
1:0 Kamenshchikov D. 73'
После этой победы «родина» с 30 очками вышла на 4-е место в таблице Первой лиги. «Волга» (15) — на 17-й строчке.