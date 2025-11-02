прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.05

2 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Родина». Начало игры — в 16:00 мск.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы сражаются за выживание в «лучшей лиге мира». Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Волга» лишь на один балл оторвалась от зоны вылета. А вот отличилась команда 17 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ульяновцы уступили «Соколу» (0:1).

До того команда уверенно расправилась с «Уфой» (2:0). А вот поединок с «Енисеем» завершился коллизией (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Волга» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ульяновцы имеют весьма ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч.

Причем «Волга» традиционно неудачно противостоит «Родине». Во всех трех очных поединках команда уступила москвичам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ульяновцы постараются оторваться от опасной зоны.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи бьются за повышение в классе. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Родина» лишь на 3 очка отстает от зоны прямого выхода в РПЛ. А вот отличилась команда 23 забитыми мячами в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Москвичи не смогли одолеть «Ротор» (0:0).

До того команда нанесла поражение КАМАЗу (2:1). А вот чуть ранее она в Кубке России по пенальти уступила «Челябинску».

При этом «Родина» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи имеют вполне надежные тылы. Команда пропустила 14 мячей в 16 матчах.

При этом «Родина» не проигрывала в 7 своих последних поединках. А вот обидный вылет из Кубка России несколько удручил.

Зато привычно эффективен Артём Максименко. Форвард москвичей успел отличиться уже 5 забитыми мячами в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Москвичи не должны иметь проблем с нестабильными ульяновцами.

Статистика для ставок

Москвичи не проигрывают уже 7 матчей кряду

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Ульяновцы уступили «Родине» во всех 3 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Родина» намерена запрыгнуть в дуэт лидеров, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны поднатореть в плане реализации, тогда как ульяновцы нынче крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Родины» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20