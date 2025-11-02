Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может возглавить «Вулверхэмптон». Об этом сообщает talkSPORT.
Стало известно, что нидерландский специалист является одним из главных кандидатов на пост наставника «волков».
Среди остальных претендентов — Брендан Роджерс, Уле-Гуннар Сульшер, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Сержиу Консейсау.
Ранее стало известно, что Витор Перейра покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона».
«Волки» занимают последнее 20-е место в таблице английской Премьер-лиги с 2 очками в активе.