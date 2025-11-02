Сегодня 20:55

«Волки» занимают последнее 20-е место в таблице английской Премьер-лиги с 2 очками в активе.

«Манчестер Юнайтед» возвращается? Шесть причин почему команда Аморима может вмешаться в чемпионскую гонку

Ранее стало известно , что Витор Перейра покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона».

Среди остальных претендентов — Брендан Роджерс, Уле-Гуннар Сульшер, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Сержиу Консейсау .

Стало известно, что нидерландский специалист является одним из главных кандидатов на пост наставника «волков».

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может возглавить «Вулверхэмптон» . Об этом сообщает talkSPORT .

