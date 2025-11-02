Главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра покинул свой пост.
«По прибытии на "Молинью" в декабре минувшего года Перейра и его штаб сразу же добились успеха, удачно проведя вторую часть сезона Премьер-лиги.
Однако результаты и показатели за последний период оказались ниже приемлемых стандартов, в связи с чем было принято решение о смене руководства», — написано в заявлении английского клуба.
«Вулверхэмптон» в настоящий момент с двумя баллами занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.