Главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра покинул свой пост.

Витор Перейра globallookpress.com

«По прибытии на "Молинью" в декабре минувшего года Перейра и его штаб сразу же добились успеха, удачно проведя вторую часть сезона Премьер-лиги.

Однако результаты и показатели за последний период оказались ниже приемлемых стандартов, в связи с чем было принято решение о смене руководства», — написано в заявлении английского клуба.

«Вулверхэмптон» в настоящий момент с двумя баллами занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.