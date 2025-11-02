В матче 11-го тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах разгромил «Валенсию» с результатом 4:0.

Три мяча были забиты в первом тайме. Автором дубля стал Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Джуда Беллингема. Во втором тайме точку поставил Альваро Каррерас.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 4:0 Валенсия Валенсия 1:0 Килиан Мбаппе 19' пен. 2:0 Килиан Мбаппе 31' 3:0 Джуд Беллингхэм 44' 4:0 Alvaro Fernandez Carreras 82' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Федерико Вальверде, Арда Гюлер ( Эдуардо Камавинга 46' ), Орельен Чуаэми ( Даниель Себальос 46' ), Джуд Беллингхэм, Франко Мастантуоно, Дин Хейзен ( Рауль Асенсио 68' ), Килиан Мбаппе ( Эндрик 79' ), Винисиус Жуниор ( Родриго 79' ), Alvaro Fernandez Carreras Валенсия: Диего Лопес ( Хесус Васкес Алькальде 55' ), Хулен Агирресабала, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете, Сесар Таррега, Тьерри Корреа ( Уго Дуро 55' ), Батист Сантамария, Пепелу, Арно Данжума, Лукас Бельтран ( Андре Алмейда 46' ), Луис Риоха ( Эрай Джёмерт 55' ) Жёлтая карточка: Орельен Чуаэми 36' (Реал Мадрид)

Статистика матча 11 Удары в створ 1 4 Удары мимо 1 66 Владение мячом 34 6 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 13 Фолы 5

«Реал» смог набрать 30 очков и закрепился на первой строчке в турнирной таблице. У «Валенсии» осталось девять баллов и 18-е место.