В матче 11-го тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах разгромил «Валенсию» с результатом 4:0.
Три мяча были забиты в первом тайме. Автором дубля стал Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Джуда Беллингема. Во втором тайме точку поставил Альваро Каррерас.
Результат матча
Реал МадридМадрид4:0ВаленсияВаленсия
1:0 Килиан Мбаппе 19' пен. 2:0 Килиан Мбаппе 31' 3:0 Джуд Беллингхэм 44' 4:0 Alvaro Fernandez Carreras 82'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Федерико Вальверде, Арда Гюлер (Эдуардо Камавинга 46'), Орельен Чуаэми (Даниель Себальос 46'), Джуд Беллингхэм, Франко Мастантуоно, Дин Хейзен (Рауль Асенсио 68'), Килиан Мбаппе (Эндрик 79'), Винисиус Жуниор (Родриго 79'), Alvaro Fernandez Carreras
Валенсия: Диего Лопес (Хесус Васкес Алькальде 55'), Хулен Агирресабала, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете, Сесар Таррега, Тьерри Корреа (Уго Дуро 55'), Батист Сантамария, Пепелу, Арно Данжума, Лукас Бельтран (Андре Алмейда 46'), Луис Риоха (Эрай Джёмерт 55')
Жёлтая карточка: Орельен Чуаэми 36' (Реал Мадрид)
«Реал» смог набрать 30 очков и закрепился на первой строчке в турнирной таблице. У «Валенсии» осталось девять баллов и 18-е место.