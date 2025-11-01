После победы в «Эль-Класико» и уверенного лидерства в таблице команда Хаби Алонсо принимает «Валенсию», которая застряла внизу. На «Бернабеу» всё выглядит однозначно, но прошлый сезон уже доказал: именно в таких матчах мадридцы часто теряют концентрацию. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Матео Бускетс (Испания). Ассистенты: Гонсало Гарсия, Адриан Диас. Четвёртый арбитр — Экайтс Гарсия.VAR — Даниэль Трухильо, AVAR — Хуан Луис Пулидо.

22:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Каррерас, Милитао, Хёйсен, Вальверде, Чуамени, Гюлер, Беллингем, Мбаппе, Винисиус, Мастануоно.

«Валенсия»: Агирресабала, Гайя, Копете, Таррега, Коррея, Риоха, Пепелу, Сантамария, Лопес, Белтран, Данжума.

«Реал Мадрид»

«Реал» начал ноябрь как главная сила Ла Лиги. Победа над «Барселоной» (2:1) не только укрепила лидерство, но и показала, насколько сбалансирована команда Хаби Алонсо. Девять побед в десяти турах, пять очков преимущества над ближайшим преследователем — и ощущение, что проект Алонсо уже нашёл свой ритм.

«Сливочные» выиграли все три стартовых матча в Лиге чемпионов и готовятся к выезду в Ливерпуль, поэтому возможна лёгкая ротация. Снова сыграет Феде Вальверде — вероятно, на правом фланге обороны, где отсутствует травмированный Дани Карвахаль. Также вне заявки остаются Рюдигер и Лунин (дисквалификация), под вопросом — Алаба.

В атаке всё по плану: Мбаппе, Беллингем и Винисиус всё ещё могут считаться основными, но почти точно выйдут Родриго и Мастантуоно. Трент Александер-Арнольда может впервые выйти на поле после травмы — скорее всего, в концовке встречи. «Реал» набрал форму чемпионской команды: 13 матчей подряд с голами, пять подряд побед и полное ощущение контроля.

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана — на грани зоны вылета и в постоянном поиске себя. После десяти туров — всего две победы, три ничьи и пять поражений. Последний матч Ла Лиги закончился домашним поражением от «Вильярреала» (0:2), и лишь кубковая победа 5:0 над «Марасеной» слегка подняла настроение.

У «Валенсии» длинный список потерь: Диакаби, Рамазани, Фулькье и Угринич травмированы, несколько игроков под вопросом. Основная надежда впереди — дуэт Данжума и Уго Дуро, на счету которых по четыре гола. В центре поля выйдет Сантамария, а Гайя снова поведёт оборону. Главная задача — пережить первые 20 минут и не дать «Реалу» включить привычный темп.

Личные встречи

История противостояния длиной в век: 214 матчей, 111 побед «Реала» против 59 у «Валенсии». На «Бернабеу» баланс ещё убедительнее — 77 побед хозяев в 107 встречах. Но прошлой весной всё пошло иначе: «Валенсия» неожиданно выиграла в Мадриде 2:1, и этот результат всё ещё свеж в памяти.

Сейчас контраст максимальный: «Реал» — команда на пике, «Валенсия» — в режиме выживания. Но именно такие матчи часто становятся для фаворита проверкой на концентрацию. Алонсо уже намекнул, что ждёт от игроков «максимальной собранности перед Ливерпулем».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.