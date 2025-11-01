«Реал» разгромит «Валенсию» и оторвется от «Барселоны»

прогноз на матч Примеры, ставка за 2.00

1 ноября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: мадридская команда в настоящий момент является главным претендентом на чемпионский титул.

В активе «сливочных» сейчас 27 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице.

За 10 матчей мадридцы смогли 22 раза поразить ворота соперника и всего раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «королевский клуб» смог обыграть «Барселону» (2:1), «Хетафе» (1:0) и «Вильярреал» (3:1).

А вот до этого команда из столицы Испании проиграла «Атлетико» с результатом 2:5.

Также коллектив из Мадрида разгромил «Кайрат» (5:0) и обыграл «Ювентус» (1:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы у столичного коллектива Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Дани Карвахаль.

Состояние команды: подопечные Хаби Алонсо взяли отличный старт во всех турнирах и на всех порах мчатся к трофея. Сейчас «Реал» на пять очков опережает «Барселону» и, конечно, является главным фаворитом в борьбе за чемпионство.

В Лиге чемпионов соперники сложнее и, конечно, там будет тяжелее, но все равно «Реал» точно находится в пятерку главных претендентов на победу в сильнейшем евротурнире.

«Валенсия»

Турнирное положение: команда из одноименного города провалила старт сезона и сейчас борется за выживание.

Коллектив из Валенсии смог набрать лишь девять баллов и находится в зоне вылета, на 18-й строчке.

За 10 туров «оранжевые» всего 10 раз поразили ворота оппонентов и 16 раз пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели валенсийцы на выезде смогли разгромить «Маракену» (5:0) в Кубке Испании.

До этого же «летучие мыши» проиграли «Вильярреалу» (0:2) и сыграли вничью с «Алавесом» (0:0).

Перед этим валенсийский коллектив также уступил «Жироне» (1:2) и «Овьедо» (1:2), а также сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2).

Не сыграют: травмированы Муктар Диахаби, Димитри Фулькье и Филип Угринич.

Состояние команды: пока что подопечные Карлоса Корберана не выглядят грозной силой и командой, способной бороться за высокие позиции.

В прошлом сезоне «Валенсия» стала 12-й и думается, что повторение прошлосезонной позиции будет успехом для команды. В любом случае, первой задачей «Валенсии» является сохранение прописки в элите.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

«Валенсия» не может победить в 5 подряд матчах Примеры

В прошлом очном матче «Реал» проиграл «Валенсии» со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.40, а победа «Валенсии» — в 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.85.

Прогноз: в последнее время команды играют результативно, поэтому вполне могут забить много.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.

Прогноз: «Реал» намного сильнее соперника и должен побеждать уверенно.

Ставка: победа «Реела» с форой-2 за 1.90.