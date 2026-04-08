В предстоящем экспрессе разберем матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 9 апреля с коэффициентом для ставки за 4.07.

«Порту» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Лига Европы

Португальский клуб считается одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы, уступая по статусу лишь «Астон Вилле». На общем этапе команда заняла 5-е место, набрав 17 очков за восемь туров, что позволило ей напрямую выйти в 1/8 финала. Там «Порту» достался непростой соперник — «Штутгарт», однако подопечные Франческо Фариоли уверенно прошли немецкий клуб, победив со счетом 2:1 и 2:0.

Прогнозы и ставки на футбол

«Ноттингем Форест» проводит крайне нестабильный сезон и уже успел трижды сменить главного тренера. Команда начинала год под руководством Нуну Эшпириту Санту, затем работала с Анге Постекоглу и Шоном Дайчем, а сейчас её возглавляет Витор Перейра, пытающийся наладить игру коллектива.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На общем этапе Лиги Европы английский клуб занял лишь 13-е место, из-за чего был вынужден стартовать в плей-офф с дополнительного раунда. Там «лесники» уверенно прошли «Фенербахче», но в 1/8 финала столкнулись с серьезным сопротивлением «Мидтьюлланна» — судьба противостояния решилась только в серии пенальти, где удача оказалась на стороне англичан.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Порту». Интересно, что команды уже встречались между собой на общем этапе: тогда «Ноттингем Форест» под руководством Шона Дайча одержал победу со счетом 2:0, реализовав два пенальти. Это поражение стало для «Порту» единственным на той стадии турнира.

Ставка: Победа «Порту» с нулевой форой за 1.53.

«Болонья» — «Астон Вилла»

Футбол. Лига Европы

«Болонья» рискует остаться без еврокубков в следующем сезоне из-за нестабильного положения в Серии А. Однако в текущем розыгрыше Лиги Европы команда демонстрирует максимальную самоотдачу и вполне способна пройти дальше.

На общем этапе «Болонья» финишировала 10-й, из-за чего начала плей-офф с дополнительного раунда. Там итальянцы дважды обыграли «Бранн» со счётом 1:0, после чего в 1/8 финала встретились с «Ромой».

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери традиционно рассматривается как серьёзная сила в Лиге Европы — испанский специалист известен своими успехами в этом турнире. При этом бирмингемцы ведут борьбу сразу на двух фронтах: параллельно с еврокубком они стремятся закрепиться в топ-4 АПЛ, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов. Победа в Лиге Европы также даёт такую возможность, поэтому мотивация команды предельно высока.

Букмекеры считают гостей фаворитами первого матча. Команды уже встречались в еврокубках в 2024 и 2025 годах — оба матча проходили в Бирмингеме и завершились «сухими» победами «Астон Виллы» (2:0 и 1:0).

Ставка: Обе забьют за 1.80.

«Кристал Пэлас» — «Фиорентина»

Футбол. Лига конференций

«Кристал Пэлас» с большим энтузиазмом входил в новый календарный год после исторических успехов — победы в Кубке Англии и завоевания Суперкубка. Однако оптимизм болельщиков постепенно угасал на фоне распродажи ключевых игроков, начавшейся летом. Ослабление состава сказалось и на результатах, и на общей атмосфере вокруг команды.

Несмотря на это, на европейской арене «Кристал Пэлас» продолжает считаться одним из фаворитов Лиги конференций. В четвертьфинале английскому клубу предстоит противостояние с «Фиорентиной», которая также переживает непростые времена.

Флорентийцы за последние годы зарекомендовали себя как специалисты по Лиге конференций: в трёх последних розыгрышах они доходили до полуфинала и дважды играли в финале. Однако текущий сезон складывается для «фиалок» тяжело — через чемпионат Италии команда вряд ли пробьётся в еврокубки, а в самой Серии А ей приходится бороться за сохранение места в элите.

Букмекеры считают «Кристал Пэлас» фаворитом первого матча. Для лондонцев Лига конференций остаётся главным приоритетом: в национальных кубках команда уже не участвует, а в Премьер-лиге занимает место в середине таблицы без серьёзных турнирных задач. Поэтому на домашнюю игру «стекольщики» выйдут с максимальной концентрацией на результате.

«Фиорентина», несмотря на сложное положение, подходит к встрече с шестиматчевой беспроигрышной серией, что добавляет уверенности. Тем не менее, по подбору игроков и глубине состава гости уступают сопернику.

Ставка: ТБ 2 голов за 1.48.

4.07 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.07.