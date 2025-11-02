В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» дома обыграл «Сочи» со счетом 3:1.
Счёт на 9-й минуте открыл нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк. На 37-й минуте форвард «Сочи» Михаил Игнатов забил автогол. На 40-й минуте нападающий «Сочи» Франсуа Камано сократил отставание гостей.
Во втором тайме гол нападающего «Оренбурга» Гедеона Гузины был отменен после просмотра VAR. Решающий мяч забил Хорди Томпсон на 62-й минуте.
После 14 туров «Оренбург» с 11 очками занимает 14-е место, «Сочи» с 8 очками располагается на 15-м месте турнирной таблицы РПЛ.
В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Локомотивом» 9 ноября, а «Сочи» примет «Ростов» 8 ноября.