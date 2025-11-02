«Краснодар» на своем поле одолел «Спартак» (2:1) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.
У «быков» отличились Александр Черников на 18-й минуте и Джон Кордоба на 59-й минуте.
Единственный гол в составе «Спартака» записал на свой счет Ливай Гарсия на 90-й минуте.
В концовке встречи сразу 2 футболиста «Краснодара» получили красные карточки — Джон Кордоба на 88-й минуте и Дуглас Аугусто на 90+5-й минуте.
Результат матча
0:1 Леви Гарсия 90'
Жёлтая карточка: Никита Кривцов 90+1' (Краснодар)
После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Спартак» располагается на 6-й строчке с 22 очками.