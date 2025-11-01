В 14-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Локомотив». Встрече команд состоится 1 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:15.
«Зенит» и «Локо» являются соседями по таблице. Гости замыкают тройку лидеров с 27 очками, а хозяева идут четвертыми, имея на один пункт меньше. Если в прошлом туре «паровозы» довольствовались ничьей с «Акроном», то «Зенит» обыграл московское «Динамо», а перед этим разгромил «Сочи».
В последних двух матчах фиксировалась ничья. При этом «Локо» не проигрывает «Зениту» уже четыре поединка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Букмекеры считают хозяев фаворитами — 1.60 и 5.30 на победу команд в матче.
- Искусственный интеллект уверен, что команды сыграют вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.