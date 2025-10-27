Команда Симеоне вышла на 4 место в Примере

На «Ла Картухе» «Реал Бетис» не смог ничего противопоставить мадридскому «Атлетико». Команда Симеоне закрывает неприятный разгром от «Арсенала» в ЛЧ и добывает первую гостевую победу сезона. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+5' И всё на этом! «Атлетико» обыграл «Бетис» на выезде!

90+3' Антони сильно пробил издали — в руки Облаку.

90+3' Ло Чельсо пробросил мяч между ног Льоренте и получил по ногам.

90+2' Жёлтую карточку получил Амрабат за разговоры с арбитром.

90' Добавлено 4 минуты.

88' Бакамбу пробил головой – мимо ворот.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 7 Удары мимо 4 57 Владение мячом 43 2 Угловые удары 4 4 Офсайды 4 10 Фолы 19

86' Сёрлот навешивал на дальнюю штангу, там был Гризманн, но не добрался до мяча.

86' Со штрафного с острого угла пробил Ло Чельсо — Облак выбил мяч кулаком.

85' Ло Чельсо слишком активно разговаривал с арбитром, тоже жёлтую получил.

84' Жёлтая карточка Нико Гонсалесу — первая в матче.

82' Альмада и Молина выходят на поле у «Атлетико» вместо Коке и Симеоне.

81' Бакамбу обыграл Облака в штрафной, но не смог пробить! Отличный момент был у «Бетиса»!

80' Не получилась подача у Ло Чельсо, а потом и Руибаль не смог перебить первого игрока.

78' Ганцко сбил Антони на правом фланге, штрафной будет.

76' У «Бетиса» Деосса и Бакамбу выходят вместо Форнальса и Кучо.

74' Форнальс пробил издали, мяч срезался с ноги и ушёл мимо ворот.

72' Ганцко потерял мяч у штрафной «Бетиса», а потом сбил Амрабата по пути обратно в защиту.

70' Ле Норман блестяще в подкате выбил мяч у Руибаля — сводит ногу у защитника «Атлетико», на газон он рухнул.

69' Фирпо и Руибаль выходят вместо Родригеса и Бельерина в составе «Бетиса».

68' Облак тащит удар Ло Чельсо с линии вратарской! Не совсем получился удар у аргентинца, но кипер гостей всё равно спас.

66' Ло Чельсо пытался зацепиться за мяч после скидки партнёра — в итоге толкнул в спину Льоренте и нарушил правила.

64' Ле Норман заблокировал удар Натана с лёта! Отлично играет в обороне «Атлетико»!

63' Ло Чельсо мощно пробил после смещения с фланга — Ганцко заблокировал!

62' Антони врезался в соперника в штрафной «Атлетико», лежит на газоне бразилец и держится за лицо.

60' Гризманн и Сёрлот выходят в составе «Атлетико» вместо Баэны и Альвареса.

59' В перекладину со штрафного пробил Эз Абде! Мощнейший выстрел метров с 25, близко к голу!

58' Галлахер сыграл рукой при выходе из обороны, ещё ближе к воротам «Атлетико» стандарт будет.

57' Ло Чельсо навесил со штрафного прямо в руки Облаку.

56' Эз Абде заработал штрафной на половине поля «Атлетико», ещё один шанс у «Бетиса».

55' У «Атлетико» замена: Галлахер вышел вместо Барриоса.

54' Эз Абде не смог проткнуть мяч мимо Облака в подкате — а передача на ход от Ло Чельсо была идеальная.

52' Мощно пробил Ло Чельсо в касание с линии штрафной! Но прямо по центру получилось, Облак забрал мяч.

51' Антони упустил мяч за лицевую, не получается пока что обострять у бразильца.

50' Бельерин не дал пробить Гонсалесу, тот готов был забивать с угла вратарской.

47' Баэна сместился в центр и вместо удара покатил на Альвареса, тот не смог развернуться и пробить.

46' Второй тайм на «Ла Картухе», продолжаем! У «Бетиса» Ло Чельсо вышел вместо Марка Роки.

45+3' Перерыв! Игроки «Бетиса» до сих пор недовольны тем, что им не дали пробить пенальти, но арбитр непреклонен. Отдыхаем 15 минут, второй тайм должен быть ещё ярче!

45+2' ГООООООООООООООЛ! Баэна получил мяч на фланге у границы штрафной, подработал под правую ногу и отправил мяч в дальний угол! 0:2!

45+1' Облак неудачно сыграл кулаком на выходе, а потом Натана, возможно сбивали в штрафной. Арбитр молчит.

45' Добавлено 2 минуты.

44' Антони пробил с левой ноги после смещения в центр, сильно выше ворот.

43' Кучо с левой ноги бил после обыгрыша – защитник заблокировал.

42' Ганцко совсем неудачно пробил в касание из-за штрафной, не попал по мячу.

39' Не получилась подача у Антони, Хименез головой выбил мяч из штрафной.

38' Бартра заработал штрафной на половине поля соперника, шанс для хозяев.

37' Эз Абде не добрался до мяча в штрафной, неточная передача получилась у Бельерина.

35' Альваресу, кажется, досталось шипами по руке от соперника, но сможет продолжить игру Хулиан, всё в порядке.

33' Родригес пробил с левой из-за штрафной – мимо ближнего угла.

30' Альварес не попал по мячу из отличной позиции в штрафной! Симеоне протащил мяч буквально через весь фланг и всю штрафную, но Хулиан Альварес не смог пробить как следует.

Хулиан Альварес globallookpress.com

28' Облак тащит удар Абде! Из-за штрафной в ближний угол бил игрок «Бетиса», кипер «Атлетико» в порядке!

26' Бартра здорово сыграл в подкате против Нико Гонсалеса! А ещё и офсайд был.

25' Хулиан Альварес пытался развить атаку по левому флангу, мяч не дошёл до Нико.

23' Эз Абде пытался передачей вразрез найти партнёра в штрафной – неточно.

22' Прессингует «Бетис» активно, не дают гостям выйти с половины поля.

20' Кучо Эрнандес пробил головой после навеса Бельерина, не попал в створ.

19' Натан пошёл в штрафную соперника и упал после контакта с защитником — на пенальти это не тянуло.

17' В этот раз Барриос пытался пробить с лёта на подборе, выше ворот.

16' Барриос простреливал с правого фланга в штрафную, Бельерин вынес на угловой.

15' Пау Лопес спас команду! Нико бил с острого угла левой ногой — сложился кипер и потащил удар.

14' Эз Абде боролся сразу с двумя игроками «Атлетико» на фланге и даже прошёл Симеоне, но Льоренте не смог.

12' «Бетис» пытается найти свой момент в позиционной атаке, пока что уверенно контролируют мяч хоязева.

10' Симеоне отлично отработал у своей штрафной, не дал Родригесу заработать угловой.

08' Гонсалес попал в штангу после навеса с углового! Хороший розыгрыш получился у «Атлетико».

07' Нико Гонсалес простреливал в штрафную, перехватил мяч защитник.

06' Антони с правой ноги навешивал на дальнюю штангу — слишком высоко для Кучо.

04' ГООООООООООООООЛ! «Атлетико» впереди! Симеоне первым касанием с лёта пробил из-за штрафной — идеально в правый нижний угол! 0:1!

Джулиано Симеоне globallookpress.com

03' Симеоне простреливал с правого фланга, немного не дотянулся до мяча Альварес головой!

01' «Бетис» начал с центра, поехали!

До матча

22:55 В Севилье отличная погода для футбола: +22 градуса, осадков по ходу матча не ожидается, «Ла Картуха» готова к битве!

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Хуан Мартинес. Ассистенты: Диего Барберо, Мигель Мартинес. Четвёртый арбитр — Аймар Веласко.VAR: Хуан Луис Пулидо.AVAR: Хосе Мария Санчес.

22:20 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Реал Бетис»: Лопес, Бельерин, Бартра (к), Натан, Рикардо, Амрабат, Марк Рока, Антони, Форнальс, Эз Абде, Кучо. Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Льоренте, Ганцко, Ле Норман, Коке (к), Барриос, Баэна, Джулиано, Нико, Хулиан Альварес. Главный тренер: Диего Симеоне.

«Реал Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини уверенно держит курс на новый евросезон. После девяти туров Ла Лиги у «зелёно-белых» четыре победы, четыре ничьи и лишь одно поражение — 16 очков и пятое место, всего шаг от топ-4. В прошлом туре «Бетис» спас ничью 2:2 с «Вильярреалом», а в четверг поделил очки с «Генком» в Лиге Европы — серия без поражений достигла восьми матчей.

Пеллегрини лишён своего главного плеймейкера Иско, который с августа восстанавливается после перелома малоберцовой кости. Аргентинец Джовани Ло Чельсо, подменивший ветерана, стал ключевым источником креатива — именно он забивал в еврокубках против «Лудогорца». В центре поля снова появится Софьян Амрабат, а на фланге — Антони, который оформил дубль в недавней встрече с «Вильярреалом».

В атаке — результативный Кучо Эрнандес, у которого есть голы в четырёх последних матчах подряд. «Бетис» выглядит сбалансировано, особенно дома, где выиграл три из четырёх матчей чемпионата.

«Атлетико»

После болезненного поражения 0:4 от «Арсенала» в Лиге чемпионов команда Диего Симеоне возвращается в Ла Лигу с желанием реабилитироваться. Несмотря на неудачу в Европе, «матрасники» не проигрывают в чемпионате с первого тура, когда неожиданно уступили «Эспаньолу». С тех пор — четыре победы и четыре ничьи, что даёт им те же 16 очков и четвёртую строчку.

В прошлом туре «Атлетико» минимально одолел «Осасуну» (1:0) благодаря голу Тьяго Альмады. Состав Симеоне почти оптимален: травмированный Джонни Кардосо только возвращается в строй, но может попасть в заявку. В нападении по-прежнему блистает Хулиан Альварес — семь голов и четыре ассиста во всех турнирах. Аргентинец, скорее всего, сыграет в связке с Антуаном Гризманном.

Единственная проблема «Атлетико» — отсутствие побед на выезде: три ничьи в четырёх гостевых матчах.