На «Ла Картухе» «Реал Бетис» не смог ничего противопоставить мадридскому «Атлетико». Команда Симеоне закрывает неприятный разгром от «Арсенала» в ЛЧ и добывает первую гостевую победу сезона. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.
Ход матча
90+5' И всё на этом! «Атлетико» обыграл «Бетис» на выезде!
90+3' Антони сильно пробил издали — в руки Облаку.
90+3' Ло Чельсо пробросил мяч между ног Льоренте и получил по ногам.
90+2' Жёлтую карточку получил Амрабат за разговоры с арбитром.
90' Добавлено 4 минуты.
88' Бакамбу пробил головой – мимо ворот.
86' Сёрлот навешивал на дальнюю штангу, там был Гризманн, но не добрался до мяча.
86' Со штрафного с острого угла пробил Ло Чельсо — Облак выбил мяч кулаком.
85' Ло Чельсо слишком активно разговаривал с арбитром, тоже жёлтую получил.
84' Жёлтая карточка Нико Гонсалесу — первая в матче.
82' Альмада и Молина выходят на поле у «Атлетико» вместо Коке и Симеоне.
81' Бакамбу обыграл Облака в штрафной, но не смог пробить! Отличный момент был у «Бетиса»!
80' Не получилась подача у Ло Чельсо, а потом и Руибаль не смог перебить первого игрока.
78' Ганцко сбил Антони на правом фланге, штрафной будет.
76' У «Бетиса» Деосса и Бакамбу выходят вместо Форнальса и Кучо.
74' Форнальс пробил издали, мяч срезался с ноги и ушёл мимо ворот.
72' Ганцко потерял мяч у штрафной «Бетиса», а потом сбил Амрабата по пути обратно в защиту.
70' Ле Норман блестяще в подкате выбил мяч у Руибаля — сводит ногу у защитника «Атлетико», на газон он рухнул.
69' Фирпо и Руибаль выходят вместо Родригеса и Бельерина в составе «Бетиса».
68' Облак тащит удар Ло Чельсо с линии вратарской! Не совсем получился удар у аргентинца, но кипер гостей всё равно спас.
66' Ло Чельсо пытался зацепиться за мяч после скидки партнёра — в итоге толкнул в спину Льоренте и нарушил правила.
64' Ле Норман заблокировал удар Натана с лёта! Отлично играет в обороне «Атлетико»!
63' Ло Чельсо мощно пробил после смещения с фланга — Ганцко заблокировал!
62' Антони врезался в соперника в штрафной «Атлетико», лежит на газоне бразилец и держится за лицо.
60' Гризманн и Сёрлот выходят в составе «Атлетико» вместо Баэны и Альвареса.
59' В перекладину со штрафного пробил Эз Абде! Мощнейший выстрел метров с 25, близко к голу!
58' Галлахер сыграл рукой при выходе из обороны, ещё ближе к воротам «Атлетико» стандарт будет.
57' Ло Чельсо навесил со штрафного прямо в руки Облаку.
56' Эз Абде заработал штрафной на половине поля «Атлетико», ещё один шанс у «Бетиса».
55' У «Атлетико» замена: Галлахер вышел вместо Барриоса.
54' Эз Абде не смог проткнуть мяч мимо Облака в подкате — а передача на ход от Ло Чельсо была идеальная.
52' Мощно пробил Ло Чельсо в касание с линии штрафной! Но прямо по центру получилось, Облак забрал мяч.
51' Антони упустил мяч за лицевую, не получается пока что обострять у бразильца.
50' Бельерин не дал пробить Гонсалесу, тот готов был забивать с угла вратарской.
47' Баэна сместился в центр и вместо удара покатил на Альвареса, тот не смог развернуться и пробить.
46' Второй тайм на «Ла Картухе», продолжаем! У «Бетиса» Ло Чельсо вышел вместо Марка Роки.
45+3' Перерыв! Игроки «Бетиса» до сих пор недовольны тем, что им не дали пробить пенальти, но арбитр непреклонен. Отдыхаем 15 минут, второй тайм должен быть ещё ярче!
45+2' ГООООООООООООООЛ! Баэна получил мяч на фланге у границы штрафной, подработал под правую ногу и отправил мяч в дальний угол! 0:2!
45+1' Облак неудачно сыграл кулаком на выходе, а потом Натана, возможно сбивали в штрафной. Арбитр молчит.
45' Добавлено 2 минуты.
44' Антони пробил с левой ноги после смещения в центр, сильно выше ворот.
43' Кучо с левой ноги бил после обыгрыша – защитник заблокировал.
42' Ганцко совсем неудачно пробил в касание из-за штрафной, не попал по мячу.
39' Не получилась подача у Антони, Хименез головой выбил мяч из штрафной.
38' Бартра заработал штрафной на половине поля соперника, шанс для хозяев.
37' Эз Абде не добрался до мяча в штрафной, неточная передача получилась у Бельерина.
35' Альваресу, кажется, досталось шипами по руке от соперника, но сможет продолжить игру Хулиан, всё в порядке.
33' Родригес пробил с левой из-за штрафной – мимо ближнего угла.
30' Альварес не попал по мячу из отличной позиции в штрафной! Симеоне протащил мяч буквально через весь фланг и всю штрафную, но Хулиан Альварес не смог пробить как следует.
28' Облак тащит удар Абде! Из-за штрафной в ближний угол бил игрок «Бетиса», кипер «Атлетико» в порядке!
26' Бартра здорово сыграл в подкате против Нико Гонсалеса! А ещё и офсайд был.
25' Хулиан Альварес пытался развить атаку по левому флангу, мяч не дошёл до Нико.
23' Эз Абде пытался передачей вразрез найти партнёра в штрафной – неточно.
22' Прессингует «Бетис» активно, не дают гостям выйти с половины поля.
20' Кучо Эрнандес пробил головой после навеса Бельерина, не попал в створ.
19' Натан пошёл в штрафную соперника и упал после контакта с защитником — на пенальти это не тянуло.
17' В этот раз Барриос пытался пробить с лёта на подборе, выше ворот.
16' Барриос простреливал с правого фланга в штрафную, Бельерин вынес на угловой.
15' Пау Лопес спас команду! Нико бил с острого угла левой ногой — сложился кипер и потащил удар.
14' Эз Абде боролся сразу с двумя игроками «Атлетико» на фланге и даже прошёл Симеоне, но Льоренте не смог.
12' «Бетис» пытается найти свой момент в позиционной атаке, пока что уверенно контролируют мяч хоязева.
10' Симеоне отлично отработал у своей штрафной, не дал Родригесу заработать угловой.
08' Гонсалес попал в штангу после навеса с углового! Хороший розыгрыш получился у «Атлетико».
07' Нико Гонсалес простреливал в штрафную, перехватил мяч защитник.
06' Антони с правой ноги навешивал на дальнюю штангу — слишком высоко для Кучо.
04' ГООООООООООООООЛ! «Атлетико» впереди! Симеоне первым касанием с лёта пробил из-за штрафной — идеально в правый нижний угол! 0:1!
03' Симеоне простреливал с правого фланга, немного не дотянулся до мяча Альварес головой!
01' «Бетис» начал с центра, поехали!
До матча
22:55 В Севилье отличная погода для футбола: +22 градуса, осадков по ходу матча не ожидается, «Ла Картуха» готова к битве!
22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Хуан Мартинес. Ассистенты: Диего Барберо, Мигель Мартинес. Четвёртый арбитр — Аймар Веласко.VAR: Хуан Луис Пулидо.AVAR: Хосе Мария Санчес.
22:20 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Реал Бетис»: Лопес, Бельерин, Бартра (к), Натан, Рикардо, Амрабат, Марк Рока, Антони, Форнальс, Эз Абде, Кучо. Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Льоренте, Ганцко, Ле Норман, Коке (к), Барриос, Баэна, Джулиано, Нико, Хулиан Альварес. Главный тренер: Диего Симеоне.
«Реал Бетис»
Команда Мануэля Пеллегрини уверенно держит курс на новый евросезон. После девяти туров Ла Лиги у «зелёно-белых» четыре победы, четыре ничьи и лишь одно поражение — 16 очков и пятое место, всего шаг от топ-4. В прошлом туре «Бетис» спас ничью 2:2 с «Вильярреалом», а в четверг поделил очки с «Генком» в Лиге Европы — серия без поражений достигла восьми матчей.
Пеллегрини лишён своего главного плеймейкера Иско, который с августа восстанавливается после перелома малоберцовой кости. Аргентинец Джовани Ло Чельсо, подменивший ветерана, стал ключевым источником креатива — именно он забивал в еврокубках против «Лудогорца». В центре поля снова появится Софьян Амрабат, а на фланге — Антони, который оформил дубль в недавней встрече с «Вильярреалом».
В атаке — результативный Кучо Эрнандес, у которого есть голы в четырёх последних матчах подряд. «Бетис» выглядит сбалансировано, особенно дома, где выиграл три из четырёх матчей чемпионата.
«Атлетико»
После болезненного поражения 0:4 от «Арсенала» в Лиге чемпионов команда Диего Симеоне возвращается в Ла Лигу с желанием реабилитироваться. Несмотря на неудачу в Европе, «матрасники» не проигрывают в чемпионате с первого тура, когда неожиданно уступили «Эспаньолу». С тех пор — четыре победы и четыре ничьи, что даёт им те же 16 очков и четвёртую строчку.
В прошлом туре «Атлетико» минимально одолел «Осасуну» (1:0) благодаря голу Тьяго Альмады. Состав Симеоне почти оптимален: травмированный Джонни Кардосо только возвращается в строй, но может попасть в заявку. В нападении по-прежнему блистает Хулиан Альварес — семь голов и четыре ассиста во всех турнирах. Аргентинец, скорее всего, сыграет в связке с Антуаном Гризманном.
Единственная проблема «Атлетико» — отсутствие побед на выезде: три ничьи в четырёх гостевых матчах.