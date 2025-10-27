прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.19

27 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы привычно сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» в 9 матчах набрал 16 зачетных баллов. В них команда отличилась 15 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы не смогли переиграть «Генк» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Вильярреалом» (2:2). А вот поединок с «Эспаньолом» завершился натужной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Бетис» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Иско — травмирован.

Состояние команды: Севильцы нынче выглядит весьма выгодно. Команда не проигрывает уже почти 2 месяца.

Причем «Бетис» традиционно неудачно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена запрыгнуть в первую четверку.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» традиционно бьются за самые высокие места. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» всего на один пункт отстает от третьей позиции. Команда в 9 стартовых поединках отличилась 16 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» разгромно уступили «Арсеналу» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Осасуне» (1:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Интер».

При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» нынче крайне нестабильны. Да и последнее поражение получилось чрезвычайно досадным.

При этом «Атлетико» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть чаще одного мяча за матч.

Команда не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и Хулиан Альварес настрелял 6 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Матрасники» намереваются реабилитироваться за провал в Лондоне.

Статистика для ставок

«Бетис» не проигрывает уже почти 2 месяца

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Севильцы сыграли вничью в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.07.

Прогноз: «Матрасники» намерены реабилитироваться за последнюю неудачу, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «Бетису».

2.19 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Бетис» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.98 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.98 на матч «Бетис» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 1980₽, общая выплата — 2980₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.98