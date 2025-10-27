«Лацио» одержал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 8-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Тома Башич на 9-й минуте.
Результат матча
ЛациоРим1:0ЮвентусТурин
1:0 Тома Башич 9'
Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Мануэль Лаццари (Лука Пеллегрини 55'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Данило Катальди, Тома Башич (Матиас Весино 68'), Густав Исаксен (Тейянни Нослин 83'), Маттиа Цаканьи, Булайе Диа
Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо (Кенан Йылдыз 46'), Ллойд Келли, Федерико Гатти (Жоау Мариу 86'), Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни (Луа Опенда 78'), Мануэль Локателли, Теун Коопмейнерс (Хефрен Тюрам 66'), Джонатан Дэвид (Филип Костич 66'), Душан Влахович, Шику Консейсау
Жёлтые карточки: Мануэль Лаццари 33', Маттео Гюэндузи 90+1' — Теун Коопмейнерс 30', Мануэль Локателли 52', Уэстон Маккенни 54', Ллойд Келли 64'
После этого матча «Лацио» занимает 10-е место в таблице Серии А с 11-ю очками в активе. «Ювентус» — на 8-й строчке с 12-ю баллами.