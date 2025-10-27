После этого матча «Лацио» занимает 10-е место в таблице Серии А с 11-ю очками в активе. «Ювентус» — на 8-й строчке с 12-ю баллами.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Тома Башич на 9-й минуте.

«Лацио» одержал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 8-го тура итальянской Серии А.

