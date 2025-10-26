прогноз на матч Серии А, ставка за 2.24

26 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45мск.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» стартовал средненько, занимая 12-е место в Серии А после 7 туров, набрав 8 очков при 10 забитых мячах и 7 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью в гостях против «Аталанты» со счетом 0:0.

До того команда разошлась миром с «Торино» (3:3) и оказалась сильнее «Дженоа» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Жиго, Кастельянос, Деле-Баширу, Ровелла, Фарес, Каменович, Канчелльери, Нуну Тавареш

Состояние команды: «Лацио» после возвращения Маурицио Сарри на пост главного тренера крайне тяжело стартовал, но после поражения в римском дерби команда смогла разгромить «Дженоа», а затем в двух матчах кряду не проиграть.

На текущий момент «Лацио» тяжело назвать не только претендентом на место в Лиге чемпионов, но и на место в еврокубках в принципе.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» в текущем сезоне занимает 7-е место в таблице, набрав 12 очков за семь встреч, и имеет положительную разницу мячей 9:7.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где в гостях уступила «Реалу» — 0:1.

До того «старая синьора» проиграла «Комо» (0:2) и сыграла вничью с «Миланом» (0:0) в предыдущих встречах Серии А.

Не сыграют: травмированы — Мурильо, Бремер, Милик, Пинсольо

Состояние команды: «Ювентус» на старте сезона выдал хороший отрезок, одержав три победы подряд, но затем команду Игора Тудора охватил «ничейный синдром», после которого вылились поражения в последних двух встречах.

Безвыигрышная серия «Ювентуса» длится уже более месяца и пока каких-то позитивных сдвигов для изменения ситуации нет.

Статистика для ставок

«Ювентус» не побеждает« в семи последних матчах

"Лацио" одержал одну победу в последних пяти матчах

"Ювентус" с 2021-года ни разу не обыграл "Лацио" в Риме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Ювентус" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.17 и 1.67.

Прогноз: Учитывая текущее состояние "Ювентуса", вполне можно ожидать продолжения безвыигрышной серии от "бьянконери"

Ставка: Победа "Лацио" с форой 0 за 2.24.

Прогноз: Обе команды будут настроены победить в этой встрече, поэтому вряд ли команды забьют больше одного гола на двоих

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 3.00