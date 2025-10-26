26 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45мск.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» стартовал средненько, занимая 12-е место в Серии А после 7 туров, набрав 8 очков при 10 забитых мячах и 7 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью в гостях против «Аталанты» со счетом 0:0.
До того команда разошлась миром с «Торино» (3:3) и оказалась сильнее «Дженоа» (3:0).
Не сыграют: травмированы — Жиго, Кастельянос, Деле-Баширу, Ровелла, Фарес, Каменович, Канчелльери, Нуну Тавареш
Состояние команды: «Лацио» после возвращения Маурицио Сарри на пост главного тренера крайне тяжело стартовал, но после поражения в римском дерби команда смогла разгромить «Дженоа», а затем в двух матчах кряду не проиграть.
На текущий момент «Лацио» тяжело назвать не только претендентом на место в Лиге чемпионов, но и на место в еврокубках в принципе.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» в текущем сезоне занимает 7-е место в таблице, набрав 12 очков за семь встреч, и имеет положительную разницу мячей 9:7.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где в гостях уступила «Реалу» — 0:1.
До того «старая синьора» проиграла «Комо» (0:2) и сыграла вничью с «Миланом» (0:0) в предыдущих встречах Серии А.
Не сыграют: травмированы — Мурильо, Бремер, Милик, Пинсольо
Состояние команды: «Ювентус» на старте сезона выдал хороший отрезок, одержав три победы подряд, но затем команду Игора Тудора охватил «ничейный синдром», после которого вылились поражения в последних двух встречах.
Безвыигрышная серия «Ювентуса» длится уже более месяца и пока каких-то позитивных сдвигов для изменения ситуации нет.
Статистика для ставок
- «Ювентус» не побеждает« в семи последних матчах
- "Лацио" одержал одну победу в последних пяти матчах
- "Ювентус" с 2021-года ни разу не обыграл "Лацио" в Риме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: "Ювентус" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.17 и 1.67.
Прогноз: Учитывая текущее состояние "Ювентуса", вполне можно ожидать продолжения безвыигрышной серии от "бьянконери"
Ставка: Победа "Лацио" с форой 0 за 2.24.
Прогноз: Обе команды будут настроены победить в этой встрече, поэтому вряд ли команды забьют больше одного гола на двоих
Ставка: Тотал меньше 1,5 за 3.00