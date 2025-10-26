В воскресенье, 26 октября, «Лацио» победил «Ювентус» в рамках 8-го тура итальянской Серии А. Победный гол на счету Башича. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

90+5' Матч окончен. Самоотверженно сыграв в обороне и использовав немногочисленные шансы в атаке, «Лацио» заслуженно победил «Ювентус».

90+4' Удар головой из пределов штранфой «Лацио» нанес Тюрам-Юльен, мяч точно в руки Проведелю прилетел.

90+4' Навалились гости на ворота «Лацио», отбиваются хозяева.

90+3' Удар Локателли с линии штрафной «Лацио», прыгнул под мяч Катальди прервав полет мяча к воротам хозяев.

90+1' Желтая карточка показана Маттео Гендузи. Ещё один стандарт у ворот «Лацио».

90' Добавленное время 5 минут.

Статистика матча 3 Удары в створ 5 6 Удары мимо 5 40 Владение мячом 60 2 Угловые удары 5 0 Офсайды 2 11 Фолы 18

90' Маттиа Дзакканьи заработал на себе штрафной в центре поля, отодвигая игру от ворот «Лацио».

89' Следуют подачи в штрафную «Лацио» одна за другой.

88' Подача Филипа Костича со штрафного к воротам «Лацио», защитник хозяев Марушич мяч выбил головой подальше.

87' Кенан Йылдыз заработал фол на себе вблизи штрафной «Лацио», готовится исполнить стандарт Костич.

86' Замена в составе «Ювентуса»: Федерико Гатти ушел, вышел Жоау Мариу.

84' Вытягивают максимум времени из каждой остановки игры игроки «Лацио», Иван Проведель не спешит вводить мяч в игру после нарушения Тюрама-Юльена на половине поля хозяев.

83' Педро пробил из пределов штрафной «Ювентуса» с передачи Дзакканьи, мяч выше ворот полетел.

82' Замены в составе «Лацио»: Диа и Исаксен ушли, вышли Нослин и Педро.

81' Исаксен зарабатывает угловой за угловым у ворот «Ювентуса», игру таким образом от ворот «Лацио» отводя.

79' Быстрая атака «Лацио», Густав Исаксен ворвавшись в штрафную «Ювентуса» пробил в дальний угол ворот, мяч рядом со штангой пролетел.

78' Замена в составе «Ювентуса»: Опенда вышел вместо Маккенни.

«Лацио» — «Ювентус» globallookpress.com

75' Тюрам-Юльен пробил головой из пределов штрафной «Лацио», в прыжке отбил мяч Проведель, классный сейв вратаря.

74' Следуют подачи в штрафную «Лацио», отбиваются гости.

72' Заброс в штрафную «Лацио» на Кенана Йылдыза, пробовал в падении дотянуться до мяча турецкий нападающий гостей, удар не получился сильным, спокойно поймал мяч Проведель.

71' Душан Влахович пробил головой из пределов штрафной «Лацио» с сопротивлением от защитника хозяев, мяч мимо ворот полетел.

70' Позиционная атака «Ювентуса», игроки «Лацио» вновь на свою половину поля опустились.

68' Замена в составе «Лацио»: вместо башича вышел Весино.

66' Замены в составе «Ювентуса»: Костич и Тюрам-Юльен вышли, ушли Копмейнерс и Дэвид.

65' Булайе Диа ворвавшись в штрафную «Ювентуса» пробил с левой ноги в ближний угол ворот, успел сложиться под мяч вратарь Перин и намертво мяч зафиксировал.

64' Желтая карточка показана Ллойду Келли, за срыв быстрой атаки «Лацио».

62' Башич подставил голову под прострел в штрафную «Ювентуса», вратарь гостей Перин грамотно выбрав позицию в воротах легко мяч поймал.

«Лацио» — «Ювентус» globallookpress.com

60' Удары Гендузи и Дзакканьи из пределов штрафной «Ювентуса», оба удара заблокировали защитники гостей.

60' Падение Консейсау в штрафной «Лацио», главный арбитр матч продолжил.

58' Удар Катальди из-за пределов штрафной «Юве», мяч сильно выше ворот полетел.

57' «Ювентус» в позиционной атаке, игроки «Лацио» ждут возможности убежать в быстрый контр выпад.

55' Замена в составе «Лацио»: Лука Пеллегрини вышел вместо Мануэля Лаццари.

54' Желтая карточка показана Уэстону Маккенни. Не позволил он ввести быстро мяч в игру футболистам «Лацио».

52' Желтая карточка показана Мануэлю Локателли.

51' Сбивается темп за счет мелких фолов с обеих сторон, играет это на руку «Лацио».

49' Получил повреждение Дзакканьи в единоборстве с Калюлю, но сможет самостоятельно продолжить матч нападающий «Лацио».

48' Удар Локателли из-за пределов штрафной «Лацио», в падении поймал мяч вратарь Проведель.

48' С хорошим настроем вышли игроки «Ювентуса», активно они начали вторую половину матча.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Ювентуса»: Кенан Йылдыз вышел вместо Андреа Камбьязо.

45+1' Перерыв. Грамотно сыграв в обороне, футболисты «Лацио» пользуются ошибками гостей на собственной половине поля, что позволяет вести в счёте хозяевам к середине матча.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Копмейнерс нанес удар со штрафного, на пути мяча повстречалась нога нападающего «Лацио» Диа, от которой мяч на угловой «Ювентуса» улетел.

44' Консейсау заработал штрафной вблизи от штрафной «Лацио», будет опасный стандарт у ворот хозяев.

43' Снизился темп игры, получается у игроков «Лацио» разбивать игру на маленькие отрезки.

«Лацио» — «Ювентус» globallookpress.com

41' Подача Исаксена в штрафную «Юве», до мяча партнёры не добрались.

39' «Ювентус» вновь в позиционной атаке, игроки «Лацио» на оборонительных взаимодействиях сосредоточились.

36' Проведель неудачно сыграл на выходе в штрафной «Лацио», Консейсау бил по воротам с подбора, но мяч срезавшись с ноги сильно выше ворот полетел.

34' Джонатан Дэвид бил в упор из пределов штрафной «Лацио», вратарь Проведель грамотно сократив дистанцию на себя поймал мяч.

33' Желтая карточка показана Мануэлю Лаццари, за срыв контр-атаки «Ювентуса».

32' Удар Маттео Гендузи из пределов штрафной «Ювентуса», удалось защитнику гостей Гатти заблокировать полет мяча в ворота.

«Лацио» — «Ювентус» globallookpress.com

30' Желтая карточка показана Тёну Копмейнерсу, досталось от полузащитника «Ювентуса» Башичу.

28' Затяжная позиционная атака «Юве» под свист с трибун «Олимпико».

26' «Ювентус» в позиционной атаке, Шику Консейсау получил мяч в штрафной «Лацио», но защитник хозяев Романьоли корпусом оттеснил нападающего.

24' С мячом игроки «Лацио», отодвигают тем самым хозяева игру от своих ворот.

23' Ещё одна подача в штрафную «Лацио», вратарь Проведель уверенно руками на выходе сыграл.

21' Андреа Камбьязо пробил из пределов штрафной «Лацио», мяч мимо створа ворот Проведеля пролетел.

19' Инициатива у «Ювентуса», «Лацио» вынужден обороняться.

17' Следуют подачи в штрафную площадь «Лацио», успешно справляются с ними защитники хозяев.

16' Взяли футболисты «Лацио» мяч под контроль, «Ювентус» в прессинг включился.

12' Подача Камбьязо в штрафную «Лацио» на Влаховича, но помешали нападающему гостей акцентированный удар нанести защитники.

12' Позиционная атака «Ювентуса», игроки «Лацио» отошли на свою половину поля.

Тома Башич празднует гол globallookpress.com

09' Гооооол! 1:0. Тома Башич мощно выстрелил из-за пределов штрафной «Ювентуса», мяч на неудобной для вратаря Перина высоте полетел и точно в угол попал.

08' Завязалась борьба за инициативу, много борьбы в центре поля.

05' Исаксен ворвался на дриблинге в штрафную «Ювентуса» и покатил мяч вдоль ворот, но первым на мяче оказался защитник гостей.

03' В спокойном темпе начинается матч, «Ювентус» больше владеет мячом, пока на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ювентуса».

До матча

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнётся!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, вмещающем 68 530 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Андреа Коломбо.

Стартовые составы команд

«Лацио»: Проведель, Хила, Романьоли, Марушич, Лаццари, Гендузи, Катальди, Башич, Исаксен, Диа, Дзакканьи.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Камбьязо, Гатти, Копмейнерс, Келли, Калюлю, Маккенни, Локателли, Влахович, Дэвид, Консейсау.

«Лацио»

«Лацио» стартовал средненько, занимая 12-е место в Серии А после 7 туров, набрав 8 очков при 10 забитых мячах и 7 пропущенных. Свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью в гостях против «Аталанты» со счетом 0:0. До того команда разошлась миром с «Торино» (3:3) и оказалась сильнее «Дженоа» (3:0).

«Лацио» после возвращения Маурицио Сарри на пост главного тренера крайне тяжело стартовал, но после поражения в римском дерби команда смогла разгромить «Дженоа», а затем в двух матчах кряду не проиграть. На текущий момент «Лацио» тяжело назвать не только претендентом на место в Лиге чемпионов, но и на место в еврокубках в принципе. Травмированы в составе «Лацио» Жиго, Кастельянос, Деле-Баширу, Ровелла, Фарес, Каменович, Канчелльери, Нуну Тавареш.

«Ювентус»

«Ювентус» в текущем сезоне занимает 7-е место в таблице, набрав 12 очков за семь встреч, и имеет положительную разницу мячей 9:7. Предыдущий поединок команда провела в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где в гостях уступила «Реалу» — 0:1. До того «старая синьора» проиграла «Комо» (0:2) и сыграла вничью с «Миланом» (0:0) в предыдущих встречах Серии А.

Ювентус« на старте сезона выдал хороший отрезок, одержав три победы подряд, но затем команду Игора Тудора охватил "ничейный синдром", после которого вылились поражения в последних двух встречах. Безвыигрышная серия "Ювентуса" длится уже более месяца и пока каких-то позитивных сдвигов для изменения ситуации нет. Травмированы в составе "Ювентуса" Мурильо, Бремер, Милик, Пинсольо.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. В Турине победил "Ювентус" 1:0, а в матче в Риме команды сыграли вничью 1:1.

За всю историю команды сыграли 198 матчей. В 103 играх победил "Ювентус", в 50 "Лацио", оставшиеся 45 матчей завершились вничью.

