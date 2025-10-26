«Краснодар» примет «Рубин» в матче 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится на поле «быков» 26 октября в 19:45 по мск.
«Краснодар» победил в последних двух турах и набрал 26 очков. В случае продолжения серии «быки» выйдут на первое место, так как «Локомотив» и ЦСКА уже сыграли и оторвались лишь на один пункт.
«Рубин» с 18 очками занимает 7-е место. В прошлом туре «бордовые» проиграли 0:3 «Балтике». Для гостей это был третий матч в последних пяти, в котором они теряли очки. Вдобавок «Рубин» уже четвертую игру подряд не может победить на выезде.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры дают 1.49 и 6.90 на победу команд в матче, 4.25 предлагают на ничью.
- Искусственный интеллект предложил поставить на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.