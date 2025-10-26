«Краснодар» примет «Рубин» в матче 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится на поле «быков» 26 октября в 19:45 по мск.

«Краснодар» победил в последних двух турах и набрал 26 очков. В случае продолжения серии «быки» выйдут на первое место, так как «Локомотив» и ЦСКА уже сыграли и оторвались лишь на один пункт.

«Рубин» с 18 очками занимает 7-е место. В прошлом туре «бордовые» проиграли 0:3 «Балтике». Для гостей это был третий матч в последних пяти, в котором они теряли очки. Вдобавок «Рубин» уже четвертую игру подряд не может победить на выезде.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Букмекеры дают 1.49 и 6.90 на победу команд в матче, 4.25 предлагают на ничью.

Искусственный интеллект предложил поставить на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.