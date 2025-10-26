Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Осенний вечер на стадионе «Джованни Зини» начинался спокойно, почти камерно. Но стоило Джейми Варди впервые по-настоящему коснуться мяча в штрафной, как атмосфера в Кремоне взорвалась. Англичанину понадобилось меньше получаса, чтобы показать, зачем он приехал в Серию A — точно не ради красивой пенсии.

Результат матча

КремонезеКремонаКремонезе1:1АталантаАталантаБергамо
0:1 Херар Морено 45' пен. 0:2 Сантьяго Комесанья 57'
Кремонезе:  Хулен Агирресабала,  Диего Лопес,  Тьерри Корреа,  Сесар Таррега,  Хосе Копете,  Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде 60'),  Пепелу,  Луис Риоха,  Хави Герра (Андре Алмейда 60'),  Арно Данжума,  Лукас Бельтран (Уго Дуро 46')
Аталанта:  Луис Жуниор,  Серхи Кардона,  Хуан Фойт,  Сантьяго Моуриньо,  Альберто Молейро,  Пап Гуй (Айосе Перес 68'),  Сантьяго Комесанья,  Ренато Вейга,  Жорж Микаутадзе,  Херар Морено (Томас Парти 68'),  Николя Пепе
Жёлтые карточки:  Хосе Копете 44'  —  Пап Гуй 15',  Сантьяго Моуриньо 15',  Сантьяго Комесанья 69'

Давиде Никола снова оказался в условиях кадрового апокалипсиса: без Грасси, Бондо, Коллоколо и Пеццеллы, без привычного центра поля, с Вандепутте в роли опорника и Дзербиным, смещённым в полузащиту.  На бумаге команда выглядела уязвимой, но в действии — собранной и злой.  Каждый эпизод был борьбой за пространство, каждый отбор — как маленькая победа.

«Аталанта» же приехала с грузом непобеждённости, но и с тревогой.  Серия из пяти ничьих, нулевой матч с «Славией» в Европе и всё то же ощущение, что машина Юрича буксует на ровном месте.  В первом тайме «Деа» владела мячом, но очень тяжко создавала моменты, а Крстович и Лукман терялись между линиями.

Джейми Варди с мячом
Джейми Варди с мячом globallookpress.com

«Кремонезе» не прячется

Неаполитанская школа Николы снова проявилась: в любой ситуации он требует от своих игроков смелости.  «Кремонезе» не садилась в автобус у штрафной, а старалась отвечать контратаками.  Уже на 20-й минуте гости оказались в шоке — дважды после стандартов Баширотто и Терраччано били опасно по воротам Карнезекки.  Тот реагировал хладнокровно, но на лице Юрича появлялось раздражение: план не работал.

У «Аталанты» долго не получалось ничего.  Де Кетеларе искал глубину передачей, Крстович бился с защитниками, Лукман будто выключился из игры.  Только под занавес тайма «Деа» зажила: Лукман сам себе создал момент и пробил, но Терраччано чудом подставил ногу.  Это спасение — как символ того, с каким самоотвержением играли хозяева.

Марко Сильвестри
Марко Сильвестри globallookpress.com

После перерыва баланс качнулся в сторону гостей.  Юрич усилил середину Самарджичем, а тот сразу проверил Сильвестри — плотным ударом низом с 20 метров.  «Аталанта» осадила штрафную «Кремонезе», вынуждая Барбьери и Баширотто работать за троих.  Но чем дольше длился натиск, тем отчётливее становилось: команда Николы не ломается.  На 56-й минуте трибуны уже ревели от счастья — Варди выскочил на передачу Пайеро, обыграл Карнесекки и покатил мяч в сетку.  Флажок бокового погасил ликование: офсайд.  Англичанин усмехнулся, как человек, который знает, что момент всё равно придёт.

Джейми Варди забивает отменённый гол
Джейми Варди забивает отменённый гол globallookpress.com

Юрич бросил в бой Скамакку — и давление выросло ещё сильнее.  Сильвестри достал мяч из-под перекладины после удара Самарджича, потом снова спас после попытки Крстовича.  Но стоило «Аталанте» поверить, что хозяева сдадутся, как сценарий перевернулся.

Варди — всё ещё тот самый

78-я минута.  Терраччано запускает диагональ, Флориани скидывает головой на Дзербина, тот бьёт — Карнезекки отражает ногой.  И там, где многие бы только подумали о рывке, Варди уже был в нужном месте: быстрая реакция, добивание, восторг.

Первый официальный гол англичанина в Италии. 38 лет, новый чемпионат, другая страна — а эмоции те же.  Варди летит к трибуне и делает фирменное сальто, как будто сейчас 2017-й.  Весь стадион замер в ожидании — «Кремонезе» повёл 1:0.

Фирменное празднование Джейми Варди
Фирменное празднование Джейми Варди globallookpress.com

Никола кричит, команда сжимается в блоке.  Оставшиеся минуты — это оборона на голом энтузиазме.  В центре поля уже играют те, кто недавно бегал за юниоров.  Каждый вынос от ворот — как отсрочка приговора.

Брешианини гасит праздник

Но чудо длится недолго, на 84-й минуте «Аталанта» всё-таки находит брешь.  Скамакка пробивает в упор — Сильвестри парирует, мяч летит на дугу штрафной.  Там появляется Марко Брешианини, который только-только вышел на поле.  Удар с полулёта в дальний угол — идеально.  Варди добежал в свою штрафную, но не успел накрыть траекторию. 1:1.

Игроки «Аталанты» празднуют гол
Игроки «Аталанты» празднуют гол globallookpress.com

Юрич облегчённо хлопает в ладоши, Никола просто садится на скамейку, не веря, что снова потерял победу в концовке.  Последние минуты — обмен отчаянными ударами.  Арбитр свистит, и обе стороны принимают результат как данность: усталость сильнее амбиций.

Для «Кремонезе» этот матч стал важным заявлением.  Новичок Серии A не только набрал 11 очков и держится в середине таблицы, но и доказал, что способен сражаться с командами уровня еврокубков.  Варди стал символом этого характера — упорства, веры, самоотдачи.  «Аталанта» остаётся непобеждённой, но снова не может выиграть.  Её стиль всё чаще напоминает прошлогодний «Милан» — контроль без обострения.  Юрич ищет баланс, но пока находит только ничьи.