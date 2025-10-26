Осенний вечер на стадионе «Джованни Зини» начинался спокойно, почти камерно. Но стоило Джейми Варди впервые по-настоящему коснуться мяча в штрафной, как атмосфера в Кремоне взорвалась. Англичанину понадобилось меньше получаса, чтобы показать, зачем он приехал в Серию A — точно не ради красивой пенсии.

Давиде Никола снова оказался в условиях кадрового апокалипсиса: без Грасси, Бондо, Коллоколо и Пеццеллы, без привычного центра поля, с Вандепутте в роли опорника и Дзербиным, смещённым в полузащиту. На бумаге команда выглядела уязвимой, но в действии — собранной и злой. Каждый эпизод был борьбой за пространство, каждый отбор — как маленькая победа.

«Аталанта» же приехала с грузом непобеждённости, но и с тревогой. Серия из пяти ничьих, нулевой матч с «Славией» в Европе и всё то же ощущение, что машина Юрича буксует на ровном месте. В первом тайме «Деа» владела мячом, но очень тяжко создавала моменты, а Крстович и Лукман терялись между линиями.

«Кремонезе» не прячется

Неаполитанская школа Николы снова проявилась: в любой ситуации он требует от своих игроков смелости. «Кремонезе» не садилась в автобус у штрафной, а старалась отвечать контратаками. Уже на 20-й минуте гости оказались в шоке — дважды после стандартов Баширотто и Терраччано били опасно по воротам Карнезекки. Тот реагировал хладнокровно, но на лице Юрича появлялось раздражение: план не работал.

У «Аталанты» долго не получалось ничего. Де Кетеларе искал глубину передачей, Крстович бился с защитниками, Лукман будто выключился из игры. Только под занавес тайма «Деа» зажила: Лукман сам себе создал момент и пробил, но Терраччано чудом подставил ногу. Это спасение — как символ того, с каким самоотвержением играли хозяева.

После перерыва баланс качнулся в сторону гостей. Юрич усилил середину Самарджичем, а тот сразу проверил Сильвестри — плотным ударом низом с 20 метров. «Аталанта» осадила штрафную «Кремонезе», вынуждая Барбьери и Баширотто работать за троих. Но чем дольше длился натиск, тем отчётливее становилось: команда Николы не ломается. На 56-й минуте трибуны уже ревели от счастья — Варди выскочил на передачу Пайеро, обыграл Карнесекки и покатил мяч в сетку. Флажок бокового погасил ликование: офсайд. Англичанин усмехнулся, как человек, который знает, что момент всё равно придёт.

Юрич бросил в бой Скамакку — и давление выросло ещё сильнее. Сильвестри достал мяч из-под перекладины после удара Самарджича, потом снова спас после попытки Крстовича. Но стоило «Аталанте» поверить, что хозяева сдадутся, как сценарий перевернулся.

Варди — всё ещё тот самый

78-я минута. Терраччано запускает диагональ, Флориани скидывает головой на Дзербина, тот бьёт — Карнезекки отражает ногой. И там, где многие бы только подумали о рывке, Варди уже был в нужном месте: быстрая реакция, добивание, восторг.

Первый официальный гол англичанина в Италии. 38 лет, новый чемпионат, другая страна — а эмоции те же. Варди летит к трибуне и делает фирменное сальто, как будто сейчас 2017-й. Весь стадион замер в ожидании — «Кремонезе» повёл 1:0.

Никола кричит, команда сжимается в блоке. Оставшиеся минуты — это оборона на голом энтузиазме. В центре поля уже играют те, кто недавно бегал за юниоров. Каждый вынос от ворот — как отсрочка приговора.

Брешианини гасит праздник

Но чудо длится недолго, на 84-й минуте «Аталанта» всё-таки находит брешь. Скамакка пробивает в упор — Сильвестри парирует, мяч летит на дугу штрафной. Там появляется Марко Брешианини, который только-только вышел на поле. Удар с полулёта в дальний угол — идеально. Варди добежал в свою штрафную, но не успел накрыть траекторию. 1:1.

Юрич облегчённо хлопает в ладоши, Никола просто садится на скамейку, не веря, что снова потерял победу в концовке. Последние минуты — обмен отчаянными ударами. Арбитр свистит, и обе стороны принимают результат как данность: усталость сильнее амбиций.

Для «Кремонезе» этот матч стал важным заявлением. Новичок Серии A не только набрал 11 очков и держится в середине таблицы, но и доказал, что способен сражаться с командами уровня еврокубков. Варди стал символом этого характера — упорства, веры, самоотдачи. «Аталанта» остаётся непобеждённой, но снова не может выиграть. Её стиль всё чаще напоминает прошлогодний «Милан» — контроль без обострения. Юрич ищет баланс, но пока находит только ничьи.