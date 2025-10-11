В субботу, 11 октября, состоится матч квалификации ЧМ 2026 , в котором Сербия примет Албанию. Начало игры — в 21:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

21:30 Матч пройдёт на стадионе «Дубочица» в городе Лесковац, вместимость арены — 12 000 зрителей. Сегодня ожидаем около 6000 из-за санкций ФИФА.

21:20 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Иштван Ковач; Ассистенты рефери — Ференц Туньодь, Михай Марика; Четвертый рефери— Хорациу Фесник; судьи ВАР — Бастиан Данкерт, Паскаль Мюллер

Стартовые составы

Сербия: Петрович; Милославлевич, Велькович, Павлович; Станкович, Максимович, Живкович, Самарджич, Костич; Влахович, Митрович

Албания: Стракоша; Митай, Джимсити, Айети, Хусай; Шеху, Асслани, Лачи; Узуни, Манай, Броха

Сербия

Для сербов это реальная возможность уйти в отрыв, тем более, обе сборные сыграют по разу с англичанами, где могут произойти сюрпризы, учитывая, что англичане практически решили все вопросы по выходу с первого места.

Прошлый матч закончился обидным поражением в Белграде, у сербов есть огромная мотивация отомстить, также и за неудачную игру в первом матче с албанцами. В июне команды сыграли вничью, но албанцы создали больше опасных моментов и доминировали в матче. Напомним, что ФИФА наказала Футбольную ассоциацию Сербии, сократив вместимость стадиона на следующий отборочный матч чемпионата мира против Албании.

Будут остутствовать Никола Милиноквич и Саша Лукич, оба дисквалифицированы. Остальных проблем с составом нет, Драган Стойкович сделал точечные изменения, не вызвал например Коста Неделькович и Велько Бирманчевич, а серьёзных проблем с сотавом не наблюдается.

Албания

«Орлам» предстоит очень сложная игра. Во-первых, у сборной Сербии на одно очко меньше, расположились на третьем месте за албанцами и имеют в запасе одну игру. Во-вторых, сербы озлобленны после разгрома англичанам со счётом 0:5, в прошлом матче группы.

Сдерживать напор сербов будет очень трудно, сборная Албании умеет играть от соперника, создавать моменты с помощью быстрых атак, но Влахович с партнёрами смотрятся грозно. Эту оборону уже сумели вскрыть англичане, но это был первый матч в группе, проходил в марте прошлого сезона, форма игроков поменялась и в прошлом матче с Сербами в июне сыграли в ничью без голов. Стоит отметить, что реальная возможность забить была у игрока албанцев Миная с пенальти, подвела реализация.

