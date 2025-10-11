прогноз (к. 1.87) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 11 октября 2025 года

11 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Сербия и Албания. Начало встречи — в 21:45 мск.

Сербия

Турнирное положение: Сербия после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе, набрав семь очков.

Команда лишь на один балл отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале — второе место, которое занимает нынешний соперник, а также на три пункта опережает от четвертую Латвию.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах с результатом 0:5 потерпела разгром от Англии.

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже на чужой арене был сильнее Латвии (1:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Сербия выиграла лишь три раза при четырех ничьих и двух поражениях.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Александар Митрович — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Албания

Турнирное положение: Албания после пяти матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года с восемью очками занимает вторую позицию, которая выводит в плей-офф.

Команда на семь очков отстает от Англии, занимающей первую строчку, а также лишь на один балл опережает нынешнего соперника, поэтому ей крайне важно как минимум не проиграть.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отборочного цикла на мировой форум сборная дома с результатом 1:0 одержала победу над Латвией.

Перед этим в игре, которая была товарищеской, балканский коллектив набрал максимум очков, когда теперь на чужой арене обыграл Гибралтар (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, Албания ни разу не проиграла при трех победах.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Рей Манай — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Сербии забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей Албании забивали меньше 1,5 голов

в пяти последних матчах Албания не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.72. Ничья — в 3.45, успех Албании — в 5.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева не проиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

Между тем, в трех из шести последних матчей гости не выиграли, а в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

1.87 Сербия не проиграет и тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Сербия — Албания принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Сербия не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Албании.

2.65 Тотал меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч Сербия — Албания позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.65