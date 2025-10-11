Накал страстей во встрече одиннадцатого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» достиг апогея за десять минут до финального свистка, когда стычка между Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом закончилась удалением последнего. Эпизод привлек внимание российской футбольной общественности не только из-за красной карточки сенегальца, но и его послематчевого выпада в адрес полузащитника «быков», который, якобы, позволил расистские высказывания в адрес защитника грозненцев.

Оскорбляли друг друга на разных языках

«Ахмат» создал проблемы на выезде «Краснодару», однако множество нереализованных моментов и удачные попытки Джона Кордобы и Диего Косты ознаменовали первое поражение грозненцев под руководством Станислава Черчесова. Финальный отрезок встречи, идущей к логическому завершению, разбавил инцидент между Сперцяном и Ндонгом, которые устроили словесную перепалку, переросшую в потасовку.

Эдуард, подойдя в упор к Усману, толкнул того грудью, вслед за чем сенегалец плечом дважды ответил ему, отправив «десятку» южан на газон. Как итог, игрок сборной Армении остался с разбитой губой, несколькими сломанными верхними зубами и желтой карточкой, в то время, как в отношении Ндонга арбитр Инал Танашев принял куда более строгое наказание и зажег красный свет.

Казалось, что неприятный момент заигран, тем не менее резонансное послематчевое интервью защитника «Ахмата» дало скандальный виток событиям — он заявил, что капитан «Краснодара» на португальском языке оскорбил его на расовой почве.

Естественно, Сперцян отрицает свою вину и, наоборот, ждет извинений от Усмана, который, по словам Эдуарда, провоцировал его весь поединок и позволил на испанском языке задеть семью хавбека, в частности маму. Единственное, что признал игрок «черно-зеленых», так это фразу «заткнись», брошенную в ответ на слова Ндонга.

«Краснодар» — «Ахмат» fckrasnodar.ru

Сложившаяся ситуация в большей степени напоминает фарс, где оба футбольных исполнителя, позабыв о принципе фэйр-плей, поддались эмоциям и повели себя крайне непрофессионально. Теперь же, что Сперцян, что Ндонг, пытаются выставить себя исключительно в положительном свете и используют для этого наиболее эффективные в их случае методы — один ссылается на оскорбление семьи, второй опирается на рассказ о расизме.

Импульсивно на эпизод отреагировал главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, отказавшийся пожать руку Эдуарду после окончания поединка.

Почему отмахнулся от Сперцяна, когда тот подошёл? Это футболист другой команды. Если он подойдёт сейчас, мы поговорим, я его уважаю. Однако это был не тот случай, когда подходить надо сразу. Эдуард спровоцировал нашего футболиста, я не хотел с ним говорить. Станислав Черчесов Главный тренер ФК «Ахмат»

Конечно, Станислав Саламович таким образом хотел поддержать своего подопечного, в чью невиновность верит, вот только такое поведение главного тренера, как и игроков, абсолютно не красит российское первенство.

Реакция сторон

Помимо Черчесова на защиту Ндонга встал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, чье заявление лишь подлило масло в огонь.

Если бы Сперцян был бы мужчиной, то после игры подошел бы и извинился. Он оскорбил Ндонга, который после этого плачет в раздевалке. Сперцян специально спровоцировал его. Если бы у Усмана была возможность выйти один на один с ним, то он показал бы, кто какого цвета. Ахмед Айдамиров Генеральный директор ФК «Ахмат»

Корректным высказывание менеджера грозненцев, призывающего решить вопрос посредством рукоприкладства, далеко не назовешь. Слова про слезы Усмана, далеко не напоминающего сентиментального игрока, вовсе выглядят как манипуляция.

Тем не менее «Ахмат» с полной уверенностью в правоте сенегальца обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по факту оскорбления защитника со стороны Сперцяна. На следующий день после матча, 5 октября, на официальном сайте клуба из Грозного вышла петиция: «Расизму — нет! Мы поддерживаем Усмана Ндонга».

Усман Ндонг (справа) vk.com/akhmatgrozny

Боссы «Краснодара» не могли оставаться в стороне, расценив обвинения Эдуарда как необоснованные и оказав ему поддержку.

У нас интернациональный коллектив — в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно. Мы уверены в Сперцяне — и как в капитане, и как в человеке. Владимир Хашиг Генеральный директор ФК «Краснодар»

Разбираться в произошедшем предстоит КДК РФС, который возбудил производство и запросил материалы у клубов, чтобы установить, было ли проявление расизма. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов объяснил, что исходить планируют из показаний игроков, свидетелей и детально изучат запись.

Сперцян, в свою очередь, согласился даже пройти полиграф при необходимости, но Митрофанов парировал тем, что это дополнительное средство, но никак не доказательство виновности либо невиновности.

Рассмотрение дела состоится на заседании КДК лишь 16 октября, так как «Ахмат» до 9 числа пребывал в мини-отпуске, а Эдуард находится в расположении сборной Армении. Если вина полузащитника «Краснодара» будет доказана, то ему грозит до десяти матчей дисквалификации, к тому же на повестке дня поднимут вопрос с удалением Ндонга и наказанием за него.

Скандальное прошлое

Тема «расизма» хоть и не часто, но всплывает в отечественном футболе и, как правило, связана с недостойным поведением болельщиков на трибунах.

Во всей красе «любовь» российской торсиды на себе ощутила звезда мадридского «Реала» и сборной Бразилии — Роберто Карлос, перебравшийся в феврале 2011 в «Анжи». Сперва в матче с «Зенитом» на стадионе «Петровский» ему с трибун протянули очищенный банан, затем данный фрукт прилетел на поле в Самаре во время встречи с «Крыльями Советов». Бразилец принял инциденты близко к сердцу и даже грозился закончить карьеру на этом фоне.

Отношения на тот момент голкипера «Локомотива» Гильерме Маринато и фанатов «Спартака» долгое время оставались напряженными — последние в кричалках не раз называли его обезьяной. Наибольший штраф «красно-белые» получили от КДК РФС весной 2021, когда за расистские оскорбления вратаря «железнодорожников» комитет взыскал с клуба полмиллиона рублей, причем к тому времени Гильерме уже шесть лет как получил российское гражданство.

Последним зафиксированным фактом оскорбительных выкриков, содержащих расистский контекст, остается поединок 20-го тура РПЛ 2024/2025 между «Зенитом» и «Факелом» в Воронеже. В качестве жертвы болельщики хозяев выбрали Вендела, который не стерпел и ответил им неприличным жестком, за что получил красную карточку.

Вендел fc-zenit.ru

Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак вовсе намекал, что также неподобающе себя вел один из игроков воронежцев, изображая макаку. Гневные стрелы полетели в сторону защитника Сергея Божина, однако КДК РФС не нашел проявлений расизма в его поведении.

К слову, конфликт Сперцяна и Ндонга далеко не первый в истории противостояний «Краснодара» и «Ахмата» — в 2017 Павел Мамаев, защищавший цвета «быков», назвал защитника грозненцев Родолфо обезьяной. Тогда история довольно быстро закончилась хэппи-эндом: россиянин извинился перед бразильцем по окончании поединка, и клуб из Грозного, имея добрые отношения с руководством «черно-зеленых», не дал развитие делу.

Павел Мамаев globallookpress.com

По лезвию ножа ходил Георгий Джикия, которому в январе 2018 на один день передали правление социальными сетями «Спартака». На одной из страниц «красно-белых» появилось видео, в котором защитник на тренировке обозначил бразильцев Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу, как «шоколадок, тающих на солнце».

Безусловно, своей фразой Джикия не хотел никаким образом оскорбить одноклубников и всего неудачно пошутил, вот только «Спартак» быстро получил порцию негатива. Наиболее в этом отметились британские СМИ, прошедшиеся катком по «народной команде» и призывающие УЕФА разобраться в ситуации. Неоднозначный пост удалили, но наказания москвичи не избежали — комитет по этике РФС вынес Георгию замечание, а главу департамента по связям с общественностью Леонида Трахтенберга оштрафовали на 20 тысяч рублей.