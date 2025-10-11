Многолетний руководитель отечественного футбола Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским поделился впечатлениями от вчерашней товарищеской встречи на «Волгоград Арена». Перспективы национальной команды на арене международной с бывшем вице-президентом ФИФА тоже обсудили.

— Какие в целом ощущения от матча с Ираном (2:1)?

— Посредственная, честно говоря, игра была. Какая-то такая невыразительная. У меня хорошее настроение после тех, где высокие скорости, индивидуальное мастерство... Вчера этого не было. Мне нравятся отдельные поединки «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара». И то даже на протяжении этих матчей целостного впечатления не получаешь. Я имею в виду, по высшим международным меркам. Тут вообще в основном бодание увидели, такая вот трудовая победа.

— Почему такой провал в дебюте обоих таймов?

— Трудно сказать — надо быть на тренировке, на установке. Конечно же, Карпин не давал задания сесть в оборону. Ясно, что наши как-то не включились сразу в игру. Но иранцы лишь инициативой владели, не более того в эти минуты. У них тоже в этот раз игра не получилась. Много движения с их стороны, но толкотни еще больше. Ничего не создали, а пропущенный гол — серия грубых позиционных просчетов сборной России. И главное, что меня поразило с обеих сторон, огромное количество технических ошибок — в приеме мяча, передачах...

— Как объяснить такой легко пропущенный мяч? Прежние и нынешние ростовские связи в обороне не помогли?

— Ну, как? Вся четверка проморгала. Главным виноватым сделали Мелехина, но основная ошибка Вахании, который потерял своего игрока на пять метров. Я бы вообще не вспоминал никакие старые связи, в этом сочетании оборона нашей команды играла впервые. Все виноваты, поскольку в куче оказались. А двух игроков оставили — один пропустил, другой замкнул.

— Голевых моментов по большому счету вообще ведь не было?

— За всю игру игру мне и запомнились только две голевые ситуации. В первый раз гениальный пас Антона Миранчука, и исполнение Воробьева. Во второй — дальний удар Батракова. Суеты много, мысли мало.

— Для Алексея Батракова, несмотря на роскошный гол, не лучшая игра?

— Для всей команды не лучшая, поэтому и персонального кого-то сложно выделять. Больше других понравились Миранчук и Глебов. Ну и Батраков, поскольку победный гол. Эти трое с некоторыми оговорками сыграли в свою силу. Что умеют, то показали. А все остальные сыграли ниже своих возможностей.

Алексей Батраков РФС

— Зелимхан Бакаев потерял место в составе «Локо», но выходит в основе сборной. Не парадокс?

— Раньше такого не было. У Лобановского вообще четкие критерии — только основной игрок клуба достоин вызова в сборную. И это еще далеко не ясно, что тебя вызовут. А уж выходящий на замену или не играющий в клубной команде, в сборную точно никогда не приглашался. Это издержки какого-то современного понимания.

— Зачем выпускать кого-то на пару минут в таких матчах, если впереди еще одна игра?

— Я тоже не понял. Если уж кого-то менять при двух матчах, то хотя бы, чтобы человек минут 30 поиграл. Тем более что премий они не получают. В клубе под премиальные, время чуть потянуть. Заиграть за сборную? Чем руководствуется тренер, не могу понять.

— На дебют Наиля Умярова не повлияла понятная всем подоплека?

— Да не о чем особо говорить. На 20 минут вышел, или сколько там... Несколько раз коснулся мяча, пару-тройку неплохих передач отдал. Главное, что сделал, никого не прибил, у него в последнее время без этого никак. Каждое единоборство — нарушение правил, на этот раз все обошлось.

— Матвею Сафонову капитанская повязка сборной в глазах парижской общественности что-то дает?

— Нет, конечно. Кто там на это смотрит? Своих забот в Париже сейчас хватает. Тем более у Карпина и в этом постоянная ротация, на каждый матч новый капитан выходит. А что Сафонов заслужил, сомнений нет.

— С Боливией 14 октября весь состав поменяется?

— Трудно сказать. Если тренер вызывает 30 футболистов, все должны сыграть. Вопрос, как. Лукин и Дивеев по мне однозначно надежнее связки Осипенко — Мелехин. Но Дивеев чувствует себя не очень хорошо, а так сыгранная пара. Но опять-таки, какую задачу ставит тренер. Если наиграть состав, сразу 11 игроков менять не будет. Если всех успокоить, может и так поступить. Возможен промежуточный вариант — посмотреть ближайший резерв с выходом на замену.

Матвей Сафонов РФС

— Как бы то ни было, примерно равноценные составы получаются на эти игры?

— Думаю, игра с Боливией будет посложнее. И не надо смотреть, что Иран уже вышел на чемпионат мира, а Боливия еще нет. Это совсем разные отборочные турниры, несопоставимые соперники. Как и на рейтинг ФИФА, это вообще от лукавого. Очевидно, техничная, прекрасно подготовленная в условиях высокогорья команда. С задачей наиграть состав на предстоящие стыковые встречи первенства мира. Только что обыграли в Стамбуле Иорданию, которая с Россией понравилась мне куда больше Ирана, особенно в первом тайме. Так что делайте выводы и тренерский штаб их наверняка сделает таким образом, что наш состав никак ущербным не будет.

— Не стоит все же сокращать обойму и каждый раз выпускать состав наиболее приближенный к оптимальному?

— Задач-то нет. Считаю, что два состава должны быть всегда на сборах. А там уже менять их как-то в зависимости от здоровья и уровня подготовки игроков. И пока есть такая возможность, тем более надо использовать ее — самый большой плюс в этой ситуации.

— Насколько, по-вашему, выстроены отношения Валерия Карпина с клубными тренерами?

— Раньше был тренерский совет. На нем встречались, как-то там разговаривали. Отношение к сборной было соответствующее. А сейчас половина иностранцы, другая — постоянно меняется. Если и есть отношения, то это единичные случаи. Один-два человека дружат, все остальные сами по себе. Полная разобщенность.

— Мы по большому счету знаем вообще, чего ждать от сборной России?

— Абсолютно не знаем. Команда-загадка.

— Сакраментальный вопрос, но кому его еще задавать, — когда возможно возвращение?

— Три года уже отвечаю одно и то же. И мой ответ основан на 30-летнем пребывании в ФИФА, УЕФА, риторике Инфантино и Чеферина. Тот и другой четко заявляют, пока идет война, никаких изменений не случится. Закончится специальная военная операция, будет подписан договор, тогда уже вернемся к обсуждению вопросов.

Дмитрий Воробьев РФС

— Тем не менее, сейчас несколько представителей РФС продлили свои полномочия в ФИФА...

— Так их никто и не выгонял. Изначально санкции казались не Российского футбольного союза, а только клубов и сборных в официальных международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Ни физических лиц, ни Лиги, ни территориальные федерации это не затронуло. Поэтому по-прежнему участвуем во всех мероприятиях, заседаниях исполкомов, комитетов. В Европе, по-моему, вообще девять наших представителей. Здесь идет полноценная работа.

— Сами в этих процессах участвуете?

— В переписке с ФИФА и УЕФА. Два дня в неделю бываю в РФС. Один день обязательный, другой — скользящий график. В Олимпийский комитет заезжаю, но там многих моих сверстников (Колоскову в июне исполнилось 84 — прим. ред.) уже нет — Хоточкин умер, Васин приболел... И все равно самое главное — не терять связи. На «Динамо» хожу на все матчи. Гершкович, Бышовец, Семин, Пильгуй, Лещенко, Степашин — отличная компания собирается. С Митрофановом многое обсуждаем, с Симоняном у нас кабинеты через стенку. Завтра в узком кругу отметим его 99-летие. «обмоем» Героя Труда. Указ подписан, но награда найдет Никиту Палыча именно завтра. Радостное для всего футбола событие!