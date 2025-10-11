Михаил ПукшанскийМихаил ПукшанскийПостоянный автор LiveSport.Ru, экс-редактор СЭПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Многолетний руководитель отечественного футбола Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским поделился впечатлениями от вчерашней товарищеской встречи на «Волгоград Арена». Перспективы национальной команды на арене международной с бывшем вице-президентом ФИФА тоже обсудили.

— Какие в целом ощущения от матча с Ираном (2:1)?

— Посредственная, честно говоря, игра была.  Какая-то такая невыразительная.  У меня хорошее настроение после тех, где высокие скорости, индивидуальное мастерство...  Вчера этого не было.  Мне нравятся отдельные поединки «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара».  И то даже на протяжении этих матчей целостного впечатления не получаешь.  Я имею в виду, по высшим международным меркам.  Тут вообще в основном бодание увидели, такая вот трудовая победа.

— Почему такой провал в дебюте обоих таймов?

— Трудно сказать — надо быть на тренировке, на установке.  Конечно же, Карпин не давал задания сесть в оборону.  Ясно, что наши как-то не включились сразу в игру.  Но иранцы лишь инициативой владели, не более того в эти минуты.  У них тоже в этот раз игра не получилась.  Много движения с их стороны, но толкотни еще больше.  Ничего не создали, а пропущенный гол — серия грубых позиционных просчетов сборной России.  И главное, что меня поразило с обеих сторон, огромное количество технических ошибок — в приеме мяча, передачах...

— Как объяснить такой легко пропущенный мяч?  Прежние и нынешние ростовские связи в обороне не помогли?

— Ну, как?  Вся четверка проморгала.  Главным виноватым сделали Мелехина, но основная ошибка Вахании, который потерял своего игрока на пять метров.  Я бы вообще не вспоминал никакие старые связи, в этом сочетании оборона нашей команды играла впервые.  Все виноваты, поскольку в куче оказались.  А двух игроков оставили — один пропустил, другой замкнул.

— Голевых моментов по большому счету вообще ведь не было?

— За всю игру игру мне и запомнились только две голевые ситуации.  В первый раз гениальный пас Антона Миранчука, и исполнение Воробьева.  Во второй — дальний удар Батракова.  Суеты много, мысли мало.

— Для Алексея Батракова, несмотря на роскошный гол, не лучшая игра?

— Для всей команды не лучшая, поэтому и персонального кого-то сложно выделять.  Больше других понравились Миранчук и Глебов.  Ну и Батраков, поскольку победный гол.  Эти трое с некоторыми оговорками сыграли в свою силу.  Что умеют, то показали.  А все остальные сыграли ниже своих возможностей.

— Зелимхан Бакаев потерял место в составе «Локо», но выходит в основе сборной.  Не парадокс?

— Раньше такого не было.  У Лобановского вообще четкие критерии — только основной игрок клуба достоин вызова в сборную.  И это еще далеко не ясно, что тебя вызовут.  А уж выходящий на замену или не играющий в клубной команде, в сборную точно никогда не приглашался.  Это издержки какого-то современного понимания.

— Зачем выпускать кого-то на пару минут в таких матчах, если впереди еще одна игра?

— Я тоже не понял.  Если уж кого-то менять при двух матчах, то хотя бы, чтобы человек минут 30 поиграл.  Тем более что премий они не получают.  В клубе под премиальные, время чуть потянуть.  Заиграть за сборную?  Чем руководствуется тренер, не могу понять.

— На дебют Наиля Умярова не повлияла понятная всем подоплека?

— Да не о чем особо говорить.  На 20 минут вышел, или сколько там...  Несколько раз коснулся мяча, пару-тройку неплохих передач отдал.  Главное, что сделал, никого не прибил, у него в последнее время без этого никак.  Каждое единоборство — нарушение правил, на этот раз все обошлось.

— Матвею Сафонову капитанская повязка сборной в глазах парижской общественности что-то дает?

— Нет, конечно.  Кто там на это смотрит?  Своих забот в Париже сейчас хватает.  Тем более у Карпина и в этом постоянная ротация, на каждый матч новый капитан выходит.  А что Сафонов заслужил, сомнений нет.

— С Боливией 14 октября весь состав поменяется?

— Трудно сказать.  Если тренер вызывает 30 футболистов, все должны сыграть.  Вопрос, как.  Лукин и Дивеев по мне однозначно надежнее связки Осипенко — Мелехин.  Но Дивеев чувствует себя не очень хорошо, а так сыгранная пара.  Но опять-таки, какую задачу ставит тренер.  Если наиграть состав, сразу 11 игроков менять не будет.  Если всех успокоить, может и так поступить.  Возможен промежуточный вариант — посмотреть ближайший резерв с выходом на замену.

— Как бы то ни было, примерно равноценные составы получаются на эти игры?

— Думаю, игра с Боливией будет посложнее.  И не надо смотреть, что Иран уже вышел на чемпионат мира, а Боливия еще нет.  Это совсем разные отборочные турниры, несопоставимые соперники.  Как и на рейтинг ФИФА, это вообще от лукавого.  Очевидно, техничная, прекрасно подготовленная в условиях высокогорья команда.  С задачей наиграть состав на предстоящие стыковые встречи первенства мира.  Только что обыграли в Стамбуле Иорданию, которая с Россией понравилась мне куда больше Ирана, особенно в первом тайме.  Так что делайте выводы и тренерский штаб их наверняка сделает таким образом, что наш состав никак ущербным не будет.

— Не стоит все же сокращать обойму и каждый раз выпускать состав наиболее приближенный к оптимальному?

— Задач-то нет.  Считаю, что два состава должны быть всегда на сборах.  А там уже менять их как-то в зависимости от здоровья и уровня подготовки игроков.  И пока есть такая возможность, тем более надо использовать ее — самый большой плюс в этой ситуации.

— Насколько, по-вашему, выстроены отношения Валерия Карпина с клубными тренерами?

— Раньше был тренерский совет.  На нем встречались, как-то там разговаривали.  Отношение к сборной было соответствующее.  А сейчас половина иностранцы, другая — постоянно меняется.  Если и есть отношения, то это единичные случаи.  Один-два человека дружат, все остальные сами по себе.  Полная разобщенность.

— Мы по большому счету знаем вообще, чего ждать от сборной России?

— Абсолютно не знаем.  Команда-загадка.

— Сакраментальный вопрос, но кому его еще задавать, — когда возможно возвращение?

— Три года уже отвечаю одно и то же.  И мой ответ основан на 30-летнем пребывании в ФИФА, УЕФА, риторике Инфантино и Чеферина.  Тот и другой четко заявляют, пока идет война, никаких изменений не случится.  Закончится специальная военная операция, будет подписан договор, тогда уже вернемся к обсуждению вопросов.

— Тем не менее, сейчас несколько представителей РФС продлили свои полномочия в ФИФА...

— Так их никто и не выгонял.  Изначально санкции казались не Российского футбольного союза, а только клубов и сборных в официальных международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.  Ни физических лиц, ни Лиги, ни территориальные федерации это не затронуло.  Поэтому по-прежнему участвуем во всех мероприятиях, заседаниях исполкомов, комитетов.  В Европе, по-моему, вообще девять наших представителей.  Здесь идет полноценная работа.

— Сами в этих процессах участвуете?

— В переписке с ФИФА и УЕФА.  Два дня в неделю бываю в РФС.  Один день обязательный, другой — скользящий график.  В Олимпийский комитет заезжаю, но там многих моих сверстников (Колоскову в июне исполнилось 84 — прим. ред.) уже нет — Хоточкин умер, Васин приболел...  И все равно самое главное — не терять связи.  На «Динамо» хожу на все матчи.  Гершкович, Бышовец, Семин, Пильгуй, Лещенко, Степашин — отличная компания собирается.  С Митрофановом многое обсуждаем, с Симоняном у нас кабинеты через стенку.  Завтра в узком кругу отметим его 99-летие.  «обмоем» Героя Труда.  Указ подписан, но награда найдет Никиту Палыча именно завтра.  Радостное для всего футбола событие!