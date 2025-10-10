Сборная России провела настоящий тест на прочность и вышла из него победителем. В Волгограде команда Валерия Карпина обыграла участника грядущего чемпионата мира — сборную Ирана — 2:1, впервые в истории взяв верх над соперником, который всегда доставлял проблемы. Матч напоминал американские горки: старт под прессингом, красивая комбинация и гол Воробьёва, обидный ответ сразу после перерыва и, наконец, мощнейший удар Батракова, который подарил историческую победу.

Статистика матча 55% Владение мячом 45%

С первых минут стало ясно, что гости приехали не на прогулку. Иранцы играли по-взрослому, без раскачки: длинные ауты Али Немати летели в штрафную как угловые, Тареми цеплялся за каждый мяч, а Сафонову — впервые в роли капитана — пришлось вступать в игру уже на первых минутах. У России не клеилась первая фаза выхода из обороны, но команда выдержала. Постепенно хозяева выровняли игру, перешли на короткий розыгрыш и включили фирменный прессинг Карпина, который стал приносить результат.

Россия — Иран https://rfs.ru/

На 22-й мяч оказался у Антона Миранчука в центре, он увидел рывок Дмитрия Воробьёва и отдал филигранный разрезающий пас — Воробьёв выскочил один на один и изящно перебросил вратаря Бейранванда. Красивый гол, где идеальное видение поля Миранчука встретилось с холодной техникой форварда «Локомотива». Для Дмитрия этот гол — первый за национальную команду, важный момент!

Гол Дмитрия Воробьёва https://rfs.ru/

Россия поймала ритм. Бакаев и Глушенков растягивали фланги, а Батраков всё чаще подключался из глубины. Через несколько минут тот же Бакаев прорвался в штрафную, выманил на себя кипера и прострелил вдоль ворот — Батраков бил, казалось, в пустые, но защитник Ирана в последний момент вынес мяч с линии. В концовке тайма Сафонов выручил после плотного удара Тареми, и на перерыв команды ушли при счёте 1:0, который выглядел вполне закономерным.

Холодный душ и огненный ответ

Начало второго тайма напомнило, что даже в товарищеских матчах расслабляться нельзя. Россия создала опасный момент с перепасом в штрафной — пятка Бакаева, удар Глушенкова — мимо. И почти тут же Иран наказал. Прострел с правого фланга прошёл через всю вратарскую, защитники не успели перестроиться, и Амирхоссейн Хоссеинзаде вколотил мяч в пустые ворота. 48-я минута — 1:1. Гости почувствовали уверенность, а россияне на десять минут потеряли контроль.

Россия — Иран https://rfs.ru/

Карпин быстро среагировал. На 68-й минуте он сделал серию замен — на поле вышли Миранчук, Сергеев, Садулаев и дебютант Наиль Умяров. Команда получила свежесть, и буквально через пару минут игра взорвалась. После навеса в штрафную защитники Ирана вынесли мяч на линию, где уже стоял Батраков. Алексей не стал искать пас, а зарядил с 25 метров — в правый верхний угол, без шансов для вратаря. Мощнейший выстрел в стиле Эссьена времён «Челси». Стадион в Волгограде взорвался — 2:1!

Удар Батракова https://rfs.ru/

После этого сборная России показала тот самый характер, которого порой не хватало в прошлых играх. Иран пошёл вперёд всеми силами, но команда Карпина сыграла организованно, не позволив ни одного по-настоящему голевого шанса. Сафонов держал линию спокойно и уверенно, Осипенко и Мелёхин выиграли почти всё вверху. Единственный неприятный (мягко говоря) эпизод случился, когда Алиреза Джаханбакш в прыжке попал шипами в голову Мелёхину — кровь, перевязка и лишь жёлтая карточка для иранца, хотя нарушение явно тянуло на удаление. У защитника, как стало известно позже, порвано ухо, но сотрясения удалось избежать.

Момент с травмой Мелёхина https://rfs.ru/

В оставшееся время Россия не стала запираться. Глушенков и Сергеев держали мяч, Миранчук помогал контролировать темп через короткие розыгрыши. Финальный свисток встретили стоя — победа, заслуженная и выстраданная.

Победа с историей

Эта игра не просто закрыла неприятную серию против Ирана — она стала важным маркером для самой сборной. Команда Карпина показала, что умеет перестраиваться по ходу матча, сохранять ментальную устойчивость и выигрывать за счёт качества, а не случайности. Батраков своим ударом подтвердил статус главного таланта нового поколения, а Воробьёв доказал, что способен играть на уровне национальной команды.

Сборная России не проигрывает уже 16 матчей подряд, а в Волгограде выиграла впервые в истории у одной из сильнейших азиатских сборных. Впереди — встреча с Боливией в Москве, которая, по традиции товарищеских игр, должна кардинально отличаться от первого матча.