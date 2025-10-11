Спортивное руководство «Барселоны» намерено подождать несколько месяцев, прежде чем принять окончательное решение о будущем центрального защитника Андреаса Кристенсена, чей контракт с клубом действует до лета 2026 года. Об этом сообщает Marca.

Андреас Кристенсен globallookpress.com

По информации источника, руководство и тренерский штаб довольны игрой и отношением 29-летнего футболиста, однако перед обсуждением нового контракта клуб хочет ясно понимать состав обороны на сезон-2026/2027, оценить рыночные варианты и возможные риски травм у игрока.

Сам Кристенсен желает остаться в «Барселоне», где выступает с 2022 года, и готов ждать решения клуба. За время выступлений он сыграл за каталонскую команду 88 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.