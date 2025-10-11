«Барселона» крайне недовольна и возмущена отношением сборной Испании к полузащитнику Даниэлю Ольмо, который получил мышечную травму в расположении национальной команды, сообщает AS.

Дани Ольмо globallookpress.com

По данным источника, каталонцы раздражены тем, что «Фурия Роха» не предоставила игроку необходимый отдых, несмотря на наличие медицинского заключения о мышечной усталости.

Отмечается, что защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен, который также предоставил аналогичный медицинский отчет, был отпущен из сборной для восстановления. Однако главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте решил не отпускать Ольмо, что вызвало недовольство «Барселоны».​

В нынешнем сезоне Даниэль Ольмо сыграл 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.