В особняке нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, расположенном в престижном районе Ла Моралеха (муниципалитет Алькобендас под Мадридом), произошёл пожар, сообщает Marca.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По предварительным данным, возгорание вызвала электрическая неисправность в фальшпотолке сауны, находящейся в подвальном этаже дома. Огонь полностью уничтожил сауну, а дым распространился на два этажа особняка.

Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы около 11:00 по местному времени, и на место незамедлительно прибыли два пожарных расчета. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пламя удалось быстро локализовать.

В момент инцидента сам Винисиус находился за пределами Испании: вместе с одноклубниками Эдером Милитао и Родриго он находится в Сеуле, где проходит подготовку к октябрьским матчам сборной Бразилии.