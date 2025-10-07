Экс-игрок «Спартака» Егор Титов высказался о будущем в московской команде главного тренера Деяна Станковича.

Егор Титов
Егор Титов globallookpress.com

«Много раз говорил: надо доверять тренеру.  Не вижу смысла менять его каждый год.

Говорю об этом и как игрок, и как тот, кто работал в тренерском штабе Аленичева в "Спартаке".  Хочется, чтобы работа тренера длилась дольше.

Просто передо мной ведь пример Романцева.  С ним я работал больше 10 лет.  Но при этом понимаю, что это уже история не про нынешние времена», — цитирует Титова «Российская газета».

В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.