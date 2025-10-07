Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о переходе бывшего защитника «мерсисайдцев» Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал».

«Любой игрок заинтересуется, когда за ним придут "Барселона" или "Реал". "Мадрид" интересовался мной при Моуринью, это правда. Об этом не говорили много. Это привлекло моё внимание, ведь это "Реал". Неважно, кто ты, если эти клубы приходят, ты задумываешься. По этой причине я понимаю ситуацию Трента. Его лучший друг играет там. Возможно, он хочет нового вызова, он уже выиграл всё в "Ливерпуле"… Есть часть меня, которая это понимает.

Поступил бы я так же, как Александер-Арнольд? Нет, я бы этого не сделал», — сказал Джеррард на подкасте бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда.

Напомним, что прошедшим летом Александер-Арнольд перешел из «Ливерпуля» в «Реал». В нынешнем сезоне защитник провел за «сливочных» 5 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.