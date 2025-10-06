Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре ЦСКА в нынешнем сезоне.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Мне очень нравится ЦСКА, ведь команда играет в умный футбол, а футболисты знают, что делать.

Да, у них тоже есть ошибки, но у кого их нет? Мне нравится поступательное движение армейцев. Хватит ли ЦСКА на весь сезон? Молодым всегда проще, чем старым», — сказала Смородская Чемпионату.

ЦСКА после 11-и туров в РПЛ занимает 1-е место в таблице с 24 очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Локомотива» 18-го октября.