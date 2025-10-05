«Наполи» обыграл «Дженоа» (2:1) в матче 6-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол у гостей забил Джефф Эхатор на 34-й минуте.

В составе «Наполи» отличились Франк Ангисса на 57-й минуте и Расмус Хейлунн на 75-й минуте.

Жёлтая карточка:  Карлос Солер 61' (Наполи)

«Наполи» располагаются на 1-й позиции в таблице Серии А с 15-ю очками в активе.  «Дженоа» — на 19-й строчке (2).