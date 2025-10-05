«Наполи» обыграл «Дженоа» (2:1) в матче 6-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у гостей забил Джефф Эхатор на 34-й минуте.
В составе «Наполи» отличились Франк Ангисса на 57-й минуте и Расмус Хейлунн на 75-й минуте.
Результат матча
НаполиНеаполь2:1ДженоаГенуя
Наполи: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Дуйе Чалета-Цар, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Йон Горротксатеги, Гонсалу Гуэдеш, Брайс Мендес, Карлос Солер, Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа
Дженоа: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия (Фран Перес 46'), Оскар Валентин, Унаи Лопес, Пате Сисс, Александр Алемао, Иси Паласон, Хорхе де Фрутос
Жёлтая карточка: Карлос Солер 61' (Наполи)
«Наполи» располагаются на 1-й позиции в таблице Серии А с 15-ю очками в активе. «Дженоа» — на 19-й строчке (2).