«Наполи» располагаются на 1-й позиции в таблице Серии А с 15-ю очками в активе. «Дженоа» — на 19-й строчке (2).

В составе «Наполи» отличились Франк Ангисса на 57-й минуте и Расмус Хейлунн на 75-й минуте.

Единственный гол у гостей забил Джефф Эхатор на 34-й минуте.

«Наполи» обыграл «Дженоа» (2:1) в матче 6-го тура итальянской Серии А.

2.10

Прогнозы•Сегодня 21:45 «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставка «Россонери» продлит свою победную серию?

Футбол•Вчера 23:44 «Аталанта» — «Комо»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 08:00 Имиджевый ход. Чего ждать от сборной Узбекистана под руководством Каннаваро?

Футбол•03/10/2025 13:05 «Карабах» среди грандов, а «Аякс» тонет: кто удивил во втором туре Лиги чемпионов

Футбол•03/10/2025 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:45 Лицензия на терпение: почему мем «007» ничего не говорит о будущем игрока

Футбол•Вчера 13:42 «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть правде в глаза: Аморим — не единственная проблема команды

Футбол•Вчера 11:21 Интеграция Вирца и еще пять проблем: что должен исправить «Ливерпуль» перед матчем с «Челси»

Футбол•03/10/2025 19:51 Пять виновников краха «Манчестер Юнайтед»: от Фергюсона до Глейзеров

Футбол•03/10/2025 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Выбор читателей

Футбол•01/10/2025 12:41 «Я коллекционирую отношения, а не трофеи». Почему мы скучаем по футболу Клоппа, а он — нет

Футбол•02/10/2025 13:11 «Души в клубе больше нет»: как упрямство Рэтклиффа мешает «МЮ» уволить Аморима

Бои•30/09/2025 11:43 Реванш Анкалаева и Перейры, Усман против Хьюза. Анонс главных боев недели

Футбол•01/10/2025 10:53 Миссия наперекор сердцу: Луис Энрике снова выходит против «Барселоны»

Футбол•02/10/2025 07:04 Кирилл Дементьев: «Ливерпуль» слишком долго играл в одном стиле

Самое интересное

Футбол•09/07/2025 12:37 Бухгалтерия вместо четкой стратегии: почему «Челси» превратился в инвестиционный актив

Игры•09/07/2025 13:40 Топ-фишки GTA 4, которые должны вернуться в GTA 6

Футбол•08/07/2025 15:31 «Два Пепа — лучше, чем один». Как ассистенты меняют современный футбол

Бои•08/07/2025 12:04 Спарринги Митчелла со свиньями, лечение крапивой от Прохазки и еще 5 безумных привычек звезд UFC