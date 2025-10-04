В 7-м туре английской Премьер-лиги «Лидс» дома проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:2.
«Шпоры» открыли счет на 23-й минуте после гола Матиса Теля с передачи Мохаммеда Кудуса.
«Лидс» смог отыграться через 11 минут после точного удара Ноа Окафора.
Победный гол «Тоттенхэм» забил на 57-й минуте, его автором стал Кудус.
Результат матча
ЛидсЛидс1:2ТоттенхэмЛондон
0:1 Матис Тель 23' 1:1 Ноа Окафор 34' 1:2 Мохаммед Кудус 57'
Лидс: Карл Дарлоу, Джейден Богл (Джеймс Джастин 89'), Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Габриэль Гудмундссон (Жоэль Пироэ 79'), Этан Ампаду, Шон Лонгстафф, Бренден Ааронсон (Ао Танака 67'), Антон Стах (Джек Харрисон 67'), Ноа Окафор (Лукас Нмеча 79'), Доминик Калверт-Льюин
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Ксави Симонс (Папе Сарр 74'), Мохаммед Кудус (Бреннан Джонсон 90'), Родриго Бентанкур, Жоау Палинья, Педро Порро, Матис Тель (Ришарлисон 73'), Вильсон Одобер (Кевин Дансо 85')
Жёлтые карточки: Этан Ампаду 52', Ноа Окафор 64' — Мохаммед Кудус 22', Жоау Палинья 41', Кристиан Ромеро 64'
В 8-м туре «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Астон Виллой», а «Лидс» будет гостить у «Бернли».