В 8-м туре «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Астон Виллой», а «Лидс» будет гостить у «Бернли».

Победный гол «Тоттенхэм» забил на 57-й минуте, его автором стал Кудус.

«Лидс» смог отыграться через 11 минут после точного удара Ноа Окафора.

«Шпоры» открыли счет на 23-й минуте после гола Матиса Теля с передачи Мохаммеда Кудуса.

В 7-м туре английской Премьер-лиги «Лидс» дома проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:2.

2.05

Прогнозы•Завтра 18:30 «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка Будут ли у «Манчестер Сити» проблемы в Брентфорде?

Футбол•Сегодня 17:33 «Арсенал» — «Вест Хэм»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 16:47 «Лидс» — «Тоттенхэм»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 13:42 «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть правде в глаза: Аморим — не единственная проблема команды

Футбол•Сегодня 11:21 Интеграция Вирца и еще пять проблем: что должен исправить «Ливерпуль» перед матчем с «Челси»

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:00 Имиджевый ход. Чего ждать от сборной Узбекистана под руководством Каннаваро?

Футбол•Вчера 19:51 Пять виновников краха «Манчестер Юнайтед»: от Фергюсона до Глейзеров

Футбол•Вчера 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Футбол•Вчера 13:05 «Карабах» среди грандов, а «Аякс» тонет: кто удивил во втором туре Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Выбор читателей

Футбол•30/09/2025 07:15 Илья Казаков: У «Краснодара» синдром второго года и неожиданные кадровые проблемы

Футбол•29/09/2025 12:16 Хватит экспериментов! Шесть причин, почему «Манчестер Юнайтед» должен уволить Аморима

Футбол•30/09/2025 12:53 Восточное испытание: «Реал» летит за 4000 миль, чтобы забыть дерби

Футбол•30/09/2025 11:09 Оправданий больше нет: цифры разоблачают кризис Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Футбол•02/10/2025 03:19 «Барселона» рискнула — и поплатилась: «ПСЖ» наказал каталонцев на выезде

Самое интересное

Бои•07/08/2025 11:36 Маккарти, Емельяненко и Макгрегор — они превратили ММА из подпольных боев в мировой спорт

Футбол•07/08/2025 13:00 Парадокс Дембеле: почему фаворита на «Золотой мяч» всё еще нельзя назвать игроком мирового класса

Футбол•07/08/2025 10:38 Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка

Футбол•07/08/2025 10:37 Забытый вундеркинд: почему Рейниер растворился в системе «Реала»