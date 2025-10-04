Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче 11-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (3:5).

Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М LiveSport.Ru

«До 75-й минуты в принципе игра нравилась, поэтому не было замен. Проблема не в центральных защитниках, и точно не в этой паре. В четвёртом голе, например, виноваты точно не они.

Если бы получилось играть во втором тайме так же, как и в первом, возможно, могли бы выиграть. Наверное, сказалась пауза или гол соперника перед ней. Но даже в первом тайме у нас в итоге результат 2:2, который нам не нравится. Чтобы подробно ответить на то, почему не получилось продолжить во втором тайме темп первого, надо анализировать на "свежую голову", сейчас она у меня, мягко говоря, не свежая.

Насколько сейчас "Динамо" команда Карпина? Ну, первый тайм сыграли "окей", второй "не окей". Получается на 50 процентов команда Карпина», — приводит слова Карпина LiveSport.Ru.

После этого матча московское «Динамо» располагается на 8-й позиции в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. В следующей встрече «бело-голубые» встретятся с «Ахматом» 19-го октября.