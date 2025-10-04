«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча t.me/fcdynamo

В 1-м тайме команды обменялись голами. У московского «Динамо» отличились Иван Сергеев на 23-й минуте и Бителло на 27-й минуте.

В составе «Локомотива» голы забили Данил Пруцев на 1-й минуте и Алексей Батраков на 43-й минуте с пенальти.

Во 2-м отрезке «железнодорожники» сумели забить 3 гола. Отличились Николай Комличенко на 68-й минуте, Дмитрий Воробьёв на 81-й и Александр Руденко на 90+3-й минуте.

Единственный гол во 2-м тайме «бело-голубые» смогли забить на 85-й минуте благодаря точному удару Максима Осипенко с пенальти.

Статистика матча 56% Владение мячом 44%

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Динамо» М — на 8-й строчке с 15-ю баллами.