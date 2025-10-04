Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 11-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива».

Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М globallookpress.com

«Доволен ли Антоном Миранчуком? Сейчас он делает, что мы и ожидали от него, поэтому чего‑то сверхъестественного не делает. Надеемся, будет прибавлять ещё.

Чем опасен нынешний "Локомотив"? Очень многим опасен. И быстрым переходом из обороны в атаку, и стандартами, и много играют в штрафную», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» М и «Локомотивом» стартовал в 19:45 по мск. «Бело-голубые» занимают 8-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе, а «железнодорожники» — на 4-й позиции (20 баллов).