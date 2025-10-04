Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура российской Премьер-лиги против московского «Динамо» (5:3).

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» LiveSport.Ru

«Защита в первом тайме? Мы играли против соперников высокого класса, не с командой, которая присутствует на поле. 2-3 момента было у "Динамо" хороших, но поблагодарили ребят за то, что смогли вернуться в матч и победить в дерби, это важно.

Гол в концовке первого тайма помог с настроем, помог получить импульс во второй половине. Потом забили со стандарта, это тоже часть игры, рад, что довели до победы.

Хотели сегодня дать сыграть Пиняеву и Бакаеву, но игра была нервная и боевая, поэтому не получилось их выпустить. Надо было счёт сохранять, надеемся, что дальше смогут вернуться в основной состав.

Баринов? Идёт непростой переговорный процесс, но всё ещё есть внутреннее спокойствие по поводу контракта Баринова. Думаю, что все в итоге будут удовлетворены, клуб рассчитывает на своего капитана», — цитирует слова Галактионова LiveSport.Ru.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против ЦСКА 18-го октября.