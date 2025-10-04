Завершились два матча 13-го тура российской Первой лиги.

Фрагмент матча «Факел» — «Волга» t.me/pfcfakel

В одной из встреч «Факел» обыграл «Волгу» со счетом 2:1.

У хозяев дублем отметился Белайди Пуси, отличившись на 16-й и 42-й минутах.

Единственный гол в составе «Волги» записал на свой счет Михаил Умников на 21-й минуте.

Статистика матча 52% Владение мячом 48%

После этого матча «Факел» занимает 2-е место в таблице с 27-ю очками в активе. «Волга» — на 13-й позиции (12).

В параллельном матче «Чайка» сыграла вничью с «Родиной» со счетом 0:0.

За весь поединок хозяева подали 6 угловых, а «Родина» получила 3 желтых карточки.

«Чайка» занимает последнее 18-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Родина» — на 6-й позиции (20).