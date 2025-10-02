Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Лион» обыграл «Зальцбург» со счетом 2:0.

У французской команды отличились Мартин Сатриано на 11-й минуте и Рубен Клюйверт на 57-й минуте.

Результат матча Лион Лион 2:0 Зальцбург Зальцбург 1:0 Мартин Сатриано 11' 2:0 Рубен Клюйверт 57' Лион: Доминик Грейф, Рубен Клюйверт, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико ( Тайлер Мортон 68' ), Матис Де Карвалью, Таннер Тессманн ( Эйнсли Мэйтленд-Найлс 68' ), Адам Карабец ( Малик Мартен Фофана 68' ), Павел Шульц, Корентин Толиссо, Мартин Сатриано Зальцбург: Александр Шлагер, Алекса Терзич, Якоб Расмуссен, Kouakou Joane Gadou, Штефан Ляйнер, Мауритс Кергор, Мамади Диамбу ( Эдмунд Байду 58' ), Сумаила Диабате, Мусса Кунфоло Йео ( Керим Алайбегович 58' ), Йорбе Вертессен ( Сота Китано 58' ), Петар Ратков ( Карим Онисиво 68' ) Жёлтая карточка: Мамади Диамбу 51' (Зальцбург)

Статистика матча 6 Удары в створ 5 5 Удары мимо 2 65 Владение мячом 35 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 10 Фолы 14

«Лион» занимает 4-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 6-ю очками в активе. «Зальцбург» — на 34-й позиции без баллов.

«Базель» одолел «Штутгарт» со счетом 2:0.

В составе хозяев голы записали на свой счет Альбиан Аети на 3-й минуте и Мориц Брошинский на 84-й минуте.

«Базель» располагается на 14-й строчке (3 балла), а «Штутгарт» — на 23-й позиции (3).

«Ференцварош» одолел «Генк» со счетом 1:0.

Единственный гол у гостей забил Барнабаш Варга на 44-й минуте.

После этого матча «Ференцварош» занимает 11-е место с 4 баллами в копилке, а «Генк» — на 18-й позиции (3).