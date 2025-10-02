Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Лион» обыграл «Зальцбург» со счетом 2:0.

У французской команды отличились Мартин Сатриано на 11-й минуте и Рубен Клюйверт на 57-й минуте.

Результат матча

ЛионЛионЛион2:0ЗальцбургЗальцбургЗальцбург
1:0 Мартин Сатриано 11' 2:0 Рубен Клюйверт 57'
Лион:  Доминик Грейф,  Рубен Клюйверт,  Клинтон Мата,  Мусса Ньякат,  Николас Тальяфико (Тайлер Мортон 68'),  Матис Де Карвалью,  Таннер Тессманн (Эйнсли Мэйтленд-Найлс 68'),  Адам Карабец (Малик Мартен Фофана 68'),  Павел Шульц,  Корентин Толиссо,  Мартин Сатриано
Зальцбург:  Александр Шлагер,  Алекса Терзич,  Якоб Расмуссен,  Kouakou Joane Gadou,  Штефан Ляйнер,  Мауритс Кергор,  Мамади Диамбу (Эдмунд Байду 58'),  Сумаила Диабате,  Мусса Кунфоло Йео (Керим Алайбегович 58'),  Йорбе Вертессен (Сота Китано 58'),  Петар Ратков (Карим Онисиво 68')
Жёлтая карточка:  Мамади Диамбу 51' (Зальцбург)

«Лион» занимает 4-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 6-ю очками в активе.  «Зальцбург» — на 34-й позиции без баллов.

«Базель» одолел «Штутгарт» со счетом 2:0.

В составе хозяев голы записали на свой счет Альбиан Аети на 3-й минуте и Мориц Брошинский на 84-й минуте.

«Базель» располагается на 14-й строчке (3 балла), а «Штутгарт» — на 23-й позиции (3).

«Ференцварош» одолел «Генк» со счетом 1:0.

Единственный гол у гостей забил Барнабаш Варга на 44-й минуте.

После этого матча «Ференцварош» занимает 11-е место с 4 баллами в копилке, а «Генк» — на 18-й позиции (3).