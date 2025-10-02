Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Лион» обыграл «Зальцбург» со счетом 2:0.
У французской команды отличились Мартин Сатриано на 11-й минуте и Рубен Клюйверт на 57-й минуте.
Результат матча
«Лион» занимает 4-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 6-ю очками в активе. «Зальцбург» — на 34-й позиции без баллов.
«Базель» одолел «Штутгарт» со счетом 2:0.
В составе хозяев голы записали на свой счет Альбиан Аети на 3-й минуте и Мориц Брошинский на 84-й минуте.
«Базель» располагается на 14-й строчке (3 балла), а «Штутгарт» — на 23-й позиции (3).
«Ференцварош» одолел «Генк» со счетом 1:0.
Единственный гол у гостей забил Барнабаш Варга на 44-й минуте.
После этого матча «Ференцварош» занимает 11-е место с 4 баллами в копилке, а «Генк» — на 18-й позиции (3).