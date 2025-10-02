прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.00

2 октября во 2-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Лион» и «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 22:00 мск.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» в своем чемпионате выступают не столь ярко. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» набрал 10 очков в 6 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем два гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» одолели «Лилль» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Утрехту» (1:0). Да и поединок с «Анже» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лион» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачи» нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Лион» неудачно противостоит «Ред Булл Зальцбургу». В единственном очном поединке четырнадцатилетней давности команда минимально уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» должны еще прибавить в плане реализации.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: «Быки» в своем чемпионате пока не преуспевают. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ред Булл Зальцбург» в 8 стартовых матчах набрал 14 очков. Команда отличилась 17 мячами при 11 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» переиграли «Тироль» (2:1).

До того команда с минимальным счетом уступила «Порту». А вот чуть ранее она была бита «Штурмом» (0:2).

При этом «Ред Булл Зальцбург» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» нынче проводят не самый яркий отрезок. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Ред Булл Зальцбург» до последней виктории уступил трижды кряду. Да и оборона в последних матчах действовала не лучшим образом.

«Быки» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Да и вообще, команда летом существенно обновилась в кадровом плане.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Быки» способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Ред Булл Зальцбург» до последней победы уступил 3 раза кряду

«Ткачи» в среднем забивают 2 гола за матч

«Лион» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Лион» имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «быков» нынче сложно назвать крепким оппонентом.

П1 в 1 тайме

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Лион» — «Ред Булл Зальцбург» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Обе не забьют

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Лион» — «Ред Булл Зальцбург» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05