В четверг, 2 октября, состоится матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Базель» примет «Штутгарт». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

41' Мощный удар Левелинга с границы штрафной оказался неточным.

39' Чрезмерно жёсткий отбор мяча Ангело Штиллером не остался незамеченным.

37' Лео Леруа допустил фол, и Давиде Масса справедливо присудил «Штутгарту» штрафной удар

35' Демирович мощно пробил с пенальти в нижний угол, однако Марвин Хитц оказался надёжнее!

32' Давиде Масса был вынужден назначить пенальти за грубое нарушение Йонаса Аджетея. У «Штутгарта» появляется реальный шанс поразить ворота!

31' За нарушение правил при отборе мяча арбитр предъявил жёлтую карточку Альбиану Айети

29' Давиде Масса зафиксировал грубое нарушение правил Тиаго Томасом при отборе мяча и остановил матч свистком.

26' Штиллер из «Штутгарта», судя по всему, травмировался.

24' Рамон Хендрикс проявил несдержанность на поле, совершив грубый фол, за что получил свисток от судьи Давиде Масса.

22' Джейми Левелинг проявил несдержанность на поле, за что получил заслуженное внимание арбитра Давиде Масса.

19' В штрафной площади Агбонифо не растерялся, подхватил мяч и пробил — увы, мяч лишь скользнул по правой стойке ворот.

16' Джердан Шакири готовится исполнить угловой удар и постараться направить мяч в штрафную площадь «Базеля».

14' Агбонифо грамотно обработал мяч в штрафной после точной передачи и попытался пробить, однако защитник помешал удару.

12' Бадредин Буанани не смог качественно выполнить подачу в штрафную зону «Базеля».

10' Арбитр свистнул, зафиксировав нарушение Айети, но ограничился лишь устным замечанием.

08' Стремясь ускорить темп матча, Ангело Штиллер выбрал вариант быстрого розыгрыша штрафного.

07' Доминик Шмид продемонстрировал неспортивное поведение, сыграв грубо против соперника.

06' Штиллер готовится исполнить угловой удар, который был назначен в пользу его команды.

05' ГОЛ! Альбиан Айети воспользовался осечкой защитников и отправил мяч в ворота с короткой дистанции — 1:0!

03' В штрафной площади Джереми Агбонифо продемонстрировал отличное владение мячом и пробил по воротам, однако его попытка была пресечена защитником.

01' В сегодняшнем матче «Базель» примет у себя на домашнем стадионе «Штутгарт». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матя начался!

До матча

21:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Давиде Масса из Италии.

21:35 Команды встретятся между собой в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк», который вмещает в себя 38 512 болельщиков.

21:30 «Базель»: Хитц, Вуйоз, Данилюк, Аджети, Шмид, Куандреди, Леруа, Агбонифо, Шакири, Отеле, Аети.

21:30 «Штутгарт»: Нюбель, Ассиньон, Жаке, Хендрикс, Миттельштедт, Андрес, Штиллер, Буанани, Томаш, Левелинг, Демирович.

«Базель»

Швейцарский клуб «Базель» подходит к важному матчу второго тура Лиги Европы против «Штутгарта» в неоднозначном состоянии. В еврокубковом турнире команда пока не может похвастаться успехами. После поражения в первом туре от «Фрайбурга» со счётом 1:2 она занимает скромное 25-е место в турнирной таблице без набранных очков. Решающий гол в том матче был пропущен на 57-й минуте, что стало серьёзным ударом по амбициям команды.

Однако ситуация в национальном чемпионате выглядит более оптимистично. «Базель» входит в пятёрку сильнейших команд Швейцарии, занимая позицию в верхней части турнирной таблицы. За семь туров команда набрала 12 очков, отставая от лидера всего на три балла. Это говорит о том, что потенциал у коллектива определённо есть.

Последние результаты команды демонстрируют некоторую нестабильность. После трёх побед подряд во всех турнирах, где «Базель» уверенно обыграл «Сьон» (1:0), «Тун» (3:1) и «Этуаль-Каруж» (3:2), последовали два поражения. В последнем матче чемпионата команда уступила «Люцерну» со счётом 1:2, что явно не добавляет оптимизма перед еврокубковым противостоянием.

В составе команды есть ярко выраженный лидер полузащитник Джердан Шакири. Этот футболист показывает впечатляющую игру в национальном чемпионате: за семь матчей он забил четыре гола и выполнил три голевые передачи. Его игра может стать ключевым фактором в предстоящем матче против «Штутгарта».

К сожалению, команде не смогут помочь два важных игрока Траоре и Цунемото, которые выбыли из строя из-за травм. Однако даже без них «Базель» способен показать достойный футбол. Предстоящий матч против «Штутгарта» отличная возможность для команды реабилитироваться в Лиге Европы и доказать, что неудачный старт был лишь временным явлением.

«Штутгарт»

«Штутгарт» демонстрирует впечатляющую форму в текущем сезоне, успешно выступая на двух фронтах. В Лиге Европы команда стартовала с уверенной победы и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа, имея в активе три очка после первого тура. В чемпионате Германии дела обстоят не менее успешно «Штутгарт» располагается на пятой строчке, набрав девять очков за пять сыгранных матчей.

Команда находится в отличной форме, что подтверждается текущей трёхматчевой победной серией во всех турнирах. В последнем матче Бундеслиги «Штутгарт» добыл важную выездную победу над «Кёльном» со счётом 2:1, забив решающий гол на 81-й минуте. До этого подопечные Себастьяна Хенесса обыграли «Сельту» в Лиге Европы (2:1) и «Санкт-Паули» (2:0), продемонстрировав характер и умение завершать матчи в свою пользу.

Особо стоит отметить нападающего Эрмедина Демировича, который является главным голеадором команды. За семь матчей во всех турнирах он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу, демонстрируя стабильно высокую эффективность в атаке.

К сожалению, в предстоящем матче не смогут принять участие несколько важных игроков: Аль Дахил, Дарвих, Диел, Ельч, Кейтель, Нарти, Силас, Штенцель и Ундав все они выбыли из-за травм. Однако даже без этих футболистов «Штутгарт» остаётся грозной силой, способной навязать борьбу любому сопернику. Команда демонстрирует надёжную игру в обороне и умеет эффективно использовать моменты в атаке, что делает предстоящий матч с «Базелем» серьёзным испытанием для швейцарского клуба.

Очные матчи

В современном периоде команды пересекались в товарищеских матчах. Примечательна встреча 2019 года, где «Штутгарт» одержал волевую победу со счётом 3:2, сумев отыграться с 0:2. А в 2020 году команды вновь встретились на товарищеском турнире, и «Базель» уступил со счётом 0:2

