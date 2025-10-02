прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.30

«Базель» встретится со «Штутгартом» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Поединок пройдет 2 октября и начнется в 22:00 по мск.

«Базель»

Турнирное положение: Эта швейцарская команда не лучшим образом провела 1-й тур общего этапа ЛЕ и теперь занимает лишь 25-е место в таблице без набранных баллов.

В своем чемпионате «Базель» замыкает 5-ку лидеров в таблице, набрав 12 баллов за 7 туров. Команда отстает от лидерства в лиге лишь на 3 пункта.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Швейцарии «Базель» уступил «Люцерну» со счетом 1:2. Матчем ранее, в 1-м туре общего этапа ЛЕ команда проиграла с таким же счетом «Фрайбургу», пропустив решающий гол на 57-й минуте.

До встречи с «Фрайбургом» у «Базеля» была серия из 3-х побед подряд во всех турнирах. За этот отрезок команда сумела обыграл «Сьон» (1:0), «Тун» (3:1) и «Этуаль-Каруж» (3:2).

Не сыграют: Траоре и Цунемото (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Базель» довольно уверенно стартовал в нынешнем сезоне, а затем команда начала пробуксовывать. Предстоящий матч против «Штутгарта» — отличная возможность проявить себя с лучшей стороны.

К тому же, у «Базеля» есть джокер в рукаве в виде полузащитника Джердана Шакири, который забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи за 7 встреч в чемпионате Швейцарии.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Команда отлично стартовала в нынешнем сезоне, пытаясь зацепиться за каждую игру. «Штутгарт» занимает 8-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 3 очками в активе после 1-го тура.

В Бундеслиге команда также выступает здорово. «Штутгарт» занимают 5-е место в таблице, набрав 9 очков за 5 туров.

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги команда обыграла в гостях «Кельн» со счетом 2:1, отметившись победным голом на 81-й минуте. До этого «Штутгарт» одолел «Сельту» (2:1).

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд во всех турнирах. За этот отрезок «Штутгарт» также обыграл «Санкт-Паули» (2:0).

Не сыграют: Аль Дахил, Дарвих, Диел, Ельч, Кейтель, Нарти, Силас, Штенцель и Ундав (у всех — травмы).

Состояние команды: «Штутгарт» в последнее время выдает отличные результаты, команда часто побеждает и играет без больших провалось в обороне. «Базелю» будет очень непросто в предстоящем поединке.

У «Штутгарта» есть нападающий Эрмедин Демирович, который уже не первый сезон отличается высокой результативностью. За 7 матчей во всех турнирах форвард забил 5 голов и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

«Базель» проиграл 2 последних матча во всех турнирах

У «Штутгарта» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд

В 4-х очных встречах «Штутгарт» непременно обыгрывал «Базель»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.83, победа «Базеля» — 3.75, ничья — за 4.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.40 соотвественно.

Прогноз: «Штутгарт» сейчас находится в отличной форме. Команда способна одержать победу даже в гостях.

Ставка: Победа «Штутгарта» с форой (-1) за 2.30.

Прогноз: «Штутгарт» сможет забить минимум парочку голов «Базелю».

Ставка: Индивидуальный тотал «Штутгарта» 2 больше за 2.17.