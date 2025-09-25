Возвращение «Штутгарта» в Лигу Европы спустя 12 лет получилось эмоциональным и насыщенным. Команда Себастьяна Хёнесса владела инициативой большую часть встречи, повела в два мяча, но подарила концовке ненужную интригу. Всё завершилось победой 2:1, которая может стать отправной точкой в кампании Лиги Европы.

С самого начала хозяева задали высокий темп. «Штутгарт» играл в своём стиле: агрессивный прессинг, быстрый переход в атаку и плотная работа флангов. Чема Андрес и Ангело Штиллер в центре задавали ритм, а Джейми Левелинг и Бадредин Буанани пытались растягивать оборону «Сельты».

Трибуна фанатов «Штутгарта» globallookpress.com

Уже на 9-й минуте Чема после навеса пробил головой в упор, Раду отразил мяч, а Левелинг с добивания запустил выше ворот. Позже Ассиньон потряс трибуны дальним ударом — и снова спас голкипер. Испанцы отвечали редкими контратаками: один шанс упустил Ютгла после передачи Морибы, а в начале встречи Аспас едва не поймал Нюбеля на ошибке при выносе.

К середине тайма «Штутгарт» полностью завладел мячом и прибавил в динамике. Удары Демировича и Эль-Ханнуса летели мимо, но сама структура игры позволяла хозяевам поджимать соперника всё плотнее. «Сельта» выглядела скованной: атаки вязли, передачи шли назад, длинные забросы чаще доставались соперникам.

«Штутгарт» – «Сельта» globallookpress.com

Два быстрых гола и контроль во втором тайме

После перерыва «Штутгарт» добавил в прямолинейности. Решение пришло достаточно просто: длинный удар Нюбеля со своей половины пересёк почти всё поле, мяч отскочил, а Буанани первым касанием элегантно перебросил Раду. Простая и красивая реализация — 1:0 на 51-й минуте.

Бадредин Буанани празднует гол globallookpress.com

Хозяева поймали кураж и уже через 17 минут они удвоили преимущество. После розыгрыша углового Эль-Ханнус сыграл в стенку и вошёл в штрафную, откуда изящно направил мяч в дальний угол. Важный момент для молодого марокканца: первый гол в еврокубках, да ещё в таком изящном стиле.

В эти минуты «Штутгарт» выглядел хозяином положения: команда легко контролировала темп, прессинговала выше и почти не позволяла сопернику продвигаться. Трибуны уже готовились к спокойной концовке.

Игроки «Штутгарта» после второго гола globallookpress.com

«Сельта» возвращает интригу

Однако испанцы не сдались. Тренер Хиральдес бросил в бой свежих игроков — Иглесиаса, Сарагосу и Свенберга. И именно это оживило игру.

На 86-й минуте случилась ошибка Каразора, только что вышедшего на замену. Немец задержал мяч у своей штрафной, Мориба выцарапал его и тут же выдал передачу на Борху Иглесиаса. Тот без промедлений пробил низом в угол — 2:1. Внезапно всё преимущество хозяев оказалось под угрозой.

Борха Иглесиас globallookpress.com

Оставшиеся минуты стали испытанием. «Сельта» навалилась большими силами, пыталась грузить штрафную и один раз даже выбежала к воротам в почти чистый выход, но Сарагоса не попал. Нюбель и защитники в концовке работали на износ, выбивая всё, что летело в штрафную. Судья добавил пять минут, но «Штутгарт» выстоял.

Итоги и перспективы

«Штутгарт» начал Лигу Европы с победы, показав и зрелость, и характер. Да, концовка получилась нервной, но в целом команда выглядела на голову сильнее соперника. Это третий подряд домашний успех во всех турнирах — статистика, которая укрепляет уверенность.

«Сельта» же вернулась в Европу спустя девять лет, но её старт получился смазанным. Команда очнулась только в последние десять минут, когда было уже поздно. Галисийцам предстоит срочно искать баланс и результативность, иначе шансы на плей-офф быстро растают.