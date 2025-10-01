Олег Василенко дал первое интервью после возвращения в воронежский «Факел».

Олег Василенко globallookpress.com

«Благодарен руководству клуба за приглашение. Вместе будем идти к намеченной цели. Эмоции переполняют. Я всегда говорил, что Воронеж — самый футбольный город в стране. Цель понятна: "Факел" должен играть в премьер‑лиге. У нас хороший состав, он соответствует задаче.

Всех ребят знаю, с некоторыми игроками хотелось бы поработать. А со многими уже работал раньше. С нетерпением жду встречи с командой, первой тренировки. И, конечно, встречи с болельщиками», — приводит слова Василенко пресс‑служба клуба.

Сегодня, 1 октября, стало известно о возвращении в «Факел» Олега Василенко. Ранее он уже работал с командой с сентября 2020 года до сентября 2022 года, выведя «Факел» в РПЛ.