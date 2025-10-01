Олег Василенко дал первое интервью после возвращения в воронежский «Факел».

Олег Василенко
Олег Василенко globallookpress.com

«Благодарен руководству клуба за приглашение.  Вместе будем идти к намеченной цели.  Эмоции переполняют.  Я всегда говорил, что Воронеж — самый футбольный город в стране.  Цель понятна: "Факел" должен играть в премьер‑лиге.  У нас хороший состав, он соответствует задаче.

Всех ребят знаю, с некоторыми игроками хотелось бы поработать.  А со многими уже работал раньше.  С нетерпением жду встречи с командой, первой тренировки.  И, конечно, встречи с болельщиками», — приводит слова Василенко пресс‑служба клуба.

Сегодня, 1 октября, стало известно о возвращении в «Факел» Олега Василенко.  Ранее он уже работал с командой с сентября 2020 года до сентября 2022 года, выведя «Факел» в РПЛ.