Новым главным тренером воронежского «Факела» стал Олег Василенко, сообщает официальный сайт клуба.

Олег Василенко fakelfc.ru

«Олег Василенко возвращается в Воронеж! "Факел" подписал с тренером долгосрочный контракт.

Специалист уже работал в нашем клубе. Он возглавлял команду с сентября 2020 года до сентября 2022 года, выведя "Факел" в Премьер-Лигу. Всего под руководством Василенко команда в 83 матчах одержала 40 побед при 21 ничьей и 22 поражениях.

С возвращением, Олег Петрович! » — написано в сообщении клуба.

Прежним наставником «Факела» был Игорь Шалимов, который был уволен после 12-го тура. Сейчас воронежский клуб идет с 24 очками на третьей строчке в Первой лиге.