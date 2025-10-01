Новым главным тренером воронежского «Факела» стал Олег Василенко, сообщает официальный сайт клуба.

Олег Василенко
Олег Василенко fakelfc.ru

«Олег Василенко возвращается в Воронеж! "Факел" подписал с тренером долгосрочный контракт.

Специалист уже работал в нашем клубе.  Он возглавлял команду с сентября 2020 года до сентября 2022 года, выведя "Факел" в Премьер-Лигу.  Всего под руководством Василенко команда в 83 матчах одержала 40 побед при 21 ничьей и 22 поражениях.

С возвращением, Олег Петрович!  » — написано в сообщении клуба.

Прежним наставником «Факела» был Игорь Шалимов, который был уволен после 12-го тура.  Сейчас воронежский клуб идет с 24 очками на третьей строчке в Первой лиге.