Полузащитник московского Энрике Кармо выделил двух футболистов, игра которых ему импонирует.

Энрике Кармо pfc-cska.com

«В детстве моими кумирами были Месси и Неймар. Но за "Барселону" не болел, да и вообще ни за какую европейскую команду. Просто с малых лет слежу за обоими, а когда Неймар и Месси были в "Барселоне", я ими восхищался. Я стараюсь научиться чему-то у них, поэтому что это два экстраординарных игрока», — сказал Кармо «Чемпионату».

18-летний вингер перебрался в стан армейцев из бразильского «Сан-Паулу» в сентябре 2025 года. Пока у него три матча за ЦСКА и нет ни одного результативного действия. В 10-м туре против «Балтики» (1:0) Кармо впервые вышел в стартовом составе.